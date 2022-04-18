拾荒嬤取走路邊人孔蓋開啟器 稱「以為沒人要的廢鐵」

高雄市鳳山區一名72歲何姓婦人，撿拾資源回收為生，日前取走一名清潔工暫時放在巷口反光鏡下的人孔蓋開啟器，雖落網後辯稱，「以為沒人要的廢鐵」，警仍依竊盜罪嫌將她函送法辦。

鳳山警分局過埤派出所15日上午11時許，接獲邱姓男子（56歲）報案，指當日上午9時在鳳山區田中央路的社區執行水溝清潔工作時，將一支重5.5公斤、價值1000餘元人孔蓋開啟器暫時放置巷口反光鏡下，他先到別處工作，但再返回原處時，人孔蓋開啟器竟不翼而飛，令邱男當場傻眼，立刻報警。

警方隨即調閱周遭監視器，發現監視器畫面中的右下角出現一名撿拾資源回收的阿嬤身影，警方依據回收嬤的行徑路線調閱監視器，在附近回收場先找到被偷竊的人孔蓋開啟器，隨後查出是何姓老婦人（72歲）所為，通知她到案說明。