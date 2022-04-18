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蘆竹傳「假警察、真碰瓷」團伙犯案 警關切原Po竟刪文

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市蘆竹區地方臉書社團日前傳出團伙「碰瓷」製造假車禍，疑有人在南竹地區路口假裝被撞，同夥再扮警察行騙，貼文並稱經「真警察」到場還說已非第一次，引起網友關注轉貼；但警方查證，當天並未接獲類似報案，而原PO事後也刪文、未多說明，但仍呼籲民眾遇到類似情形一定要先報警。

有網友日前在臉書「我是南崁人我愛南崁」社團PO文，稱同事14日晚上8點多開車上班，在南青路、富昌街口停等紅綠燈時，有男子突然跳到他車前說「你撞到我了」，同事回「我有行車紀錄器！我要叫警察喔！」對方也理直氣壯回「你叫啊！」於是報警。

貼文者指出，同事掛電話2分鐘後，有一輛疑似警用機車騎來，雖閃紅藍燈但不像警車，而員警服裝不僅有異，還堅持要同事下車，隨後「真警察」到場，該團伙3人見狀就跑了。

貼文說，「真警察」表示這是最近常發生的假車禍碰瓷，會有一個被撞、一個假警察、一個偷錄影，還提醒遇到類似事件不要先跑，且「你不是第一個發生的，已經是第4位了」；原PO最後還提醒，「在這路口還是多多注意一下吧，我每天都騎這條通勤，第一次聽到發生這件事。」

對此轄區蘆竹警方回應，經查網友稱14日晚間遇到假警察、真碰瓷一事，派出所或交通分隊均未接到相關報案，亦沒有員警受理類似案件，當事人經警方詢問後也不願報案，則稱呼籲民眾若遇事故或假警察，一定要立即報警，警方會積極受理並偵辦。

有網友日前在網路社團發文，稱蘆竹區有碰瓷團伙行騙，雖然後來自刪文，但仍引起不少網友轉傳。記者楊湛華／翻攝
有網友日前在網路社團發文，稱蘆竹區有碰瓷團伙行騙，雖然後來自刪文，但仍引起不少網友轉傳。記者楊湛華／翻攝
網路貼文聲稱蘆竹區南青路、富昌街口有碰瓷團伙，且「警方」還說當地已發生4次，但蘆竹警方澄清查無此事。圖／翻攝自Google Maps
網路貼文聲稱蘆竹區南青路、富昌街口有碰瓷團伙，且「警方」還說當地已發生4次，但蘆竹警方澄清查無此事。圖／翻攝自Google Maps

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