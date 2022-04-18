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影／阿嬤電動車不給力險「顧路」離家7公里幸有警來助

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬吳姓婦人14日上午騎電動代步車參與預防失能課程，未料途中電力即將用罄，面臨「顧路（拋錨）」窘境，幸好吳婦遇到前往銀行巡簽的警員，不但帶吳婦返家拿取充電工具，還帶著她前往上課處知會老師，吳婦用台語直呼，「有你真好」。

第三警分局勤工所警員廖先清、楊舒婷14日到南區復興路一段的銀行巡簽時，發現路旁吳姓婦人（80歲）停下電動代步車向他們招手，得知吳婦和鄰居一起參加「預防及延緩失能課程」，前一天上課由鄰居帶著她順利前往，因為路線簡單，路程也不過3公里，當天早上她便自行騎乘代步車前去上課，沒想到途中卻走錯方向，一騎就是將近2個小時。

吳婦說，等到發現自己身在烏日區才趕緊回頭，走沒多久，就聽到代步車發出僅剩預備電源的提示聲，眼看住家還有一大段距離，出門也忘了帶著手機，無法求助，第一次碰到「顧路」的她實在不知如何是好，見到附近出現員警，不由得喜出望外趕緊上前求助。

員警得知後，先帶著吳婦返回東區住家拿取充電工具，也帶著她至上課地點向老師解釋會延遲抵達的原因，避免老師及鄰居擔心，沿途更為她邊走邊指引前往路徑，提醒轉彎處有超商等重要路標，避免其下次再度迷路，附近熱心民眾也大方借電，讓她的電動車充飽電後再度上路。

吳婦說，自己過去也曾騎著代步車來回烏日區，早上出門前還特地為車子充飽電，可能是充電線沒有放好，才會有這次的意外，對於民眾熱心借電及員警的積極協助，都感到好暖心。

第三警分局提醒，民眾使用電動代步車應遵守行人相關規定，並加裝反光物品或照明，保障行車安全。另呼籲使用電動代步車的民眾，出門前請檢查車輛狀況及電力是否充足，倘若在外遇到電力用罄的情況也不用慌張，可撥打110報警尋求協助。

台中市吳姓婦人14日騎電動代步車上課，途中電力用罄險拋錨，幸好警方及時協助。圖／第三警分局提供
台中市吳姓婦人14日騎電動代步車上課，途中電力用罄險拋錨，幸好警方及時協助。圖／第三警分局提供
台中市吳姓婦人14日騎電動代步車上課，途中電力用罄險拋錨，幸好警方及時協助。圖／第三警分局提供
台中市吳姓婦人14日騎電動代步車上課，途中電力用罄險拋錨，幸好警方及時協助。圖／第三警分局提供
台中市吳姓婦人14日騎電動代步車上課，途中電力用罄險拋錨，幸好警方及時協助。圖／第三警分局提供
台中市吳姓婦人14日騎電動代步車上課，途中電力用罄險拋錨，幸好警方及時協助。圖／第三警分局提供

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