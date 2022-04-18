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男子泥醉開車上路 北海岸自撞護欄側翻 酒測值達1.04
何姓男子昨天午夜開車行經新北市萬里區瑪鋉路，疑自撞路旁護欄後，車子側翻倒在路面。警方對他實施酒測，體內酒精濃度高達每公升1.04毫克，將待他酒醒後偵詢，今天完成筆錄後依公共危險罪嫌送辦。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚起11點33分接獲報案，指萬里區瑪鋉路312號前有車輛翻覆，有人受困。
消防局派遣金山、萬里分隊共6車15人前往現場，發現何男受困在駕駛座，身上有酒味，意識不清，但對疼痛仍有反應，破壞車體將他救出後送醫。
警方前往現場車禍採證，並到醫院對40多歲何男進行酒測，發現體內酒精濃度達1.04mg/L，已無法正常應答。全案將依涉犯公共危險罪偵辦，待何清醒製作筆錄完成後移送基隆地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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