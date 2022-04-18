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進娃娃機店內不玩機台被檢舉 台南市破獲職業賭場

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區武聖路一處職業賭場，涉嫌以1樓娃娃機店做為掩護，場主在2樓經營麻將和推筒子賭場，市警二分局16日深夜接獲檢舉一舉破獲，帶回主嫌及賭客共計21人法辦，警詢後分別依賭博罪嫌法辦、違反社會秩序維護法裁罰。

警方調查，楊姓男子（19歲）及王姓男子（20歲）男子等2人於4月初，分別向吳姓房東（23歲）、蕭姓屋主（64歲）承租台南市中西區武聖路1處娃娃機店二樓，不法經營麻將及推筒子職業賭場，藉以抽頭來獲取不法暴利，並招攬一些年輕族群前往參賭。楊及王坦承為場主，從4月初開始經營

警方於本月16日深夜11點多接獲檢舉，立即派員至現場探查，發現多人進入娃娃機店內卻不打玩機台，而是聯絡後逕直上往二樓，利用1樓娃娃機店來掩護職業賭博。

台南市警二分局迅速調集警力，11點40分趁賭客進出之際，一舉攻破賭場，現場也查獲經營賭場主嫌4名及17名賭客(共21名）、麻將、撲克牌等賭具、賭資、抽頭金共計1萬3000元及監視器設備等相關證物。全案將楊等4名主嫌依刑法賭博罪送辦；另17名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

據了解，該賭場人少時，提供麻將場所來抽頭營利；人多時則改為推筒子供賭客押注對賭並抽頭營利。查獲21人，有19名未滿25歲，多為鄰近安南區、南區、安平區及永康區人。

台南市中西區某職業賭場以娃娃機店為掩護，遭警方破獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區某職業賭場以娃娃機店為掩護，遭警方破獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局破獲職業賭場，共帶回21人法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局破獲職業賭場，共帶回21人法辦。記者黃宣翰／翻攝

賭場 娃娃機 麻將

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