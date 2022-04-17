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外送員一言不合上演全武行 南警：依法究辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市郭姓男外送員因與店家發生送餐糾紛，在一旁用餐的曾姓男外送員，見郭口氣不佳立即出面制止，雙方發生口角糾紛及肢體衝突，市警一分局接獲報案後，將相關涉案人帶返所調查後，郭、曾互控對方涉及傷害，警詢後依傷害罪嫌函送台南地檢署

「有外送員在打架！」台南市警一分局今天下午5點多接獲民眾報案，育樂街有民眾打架情事，立即調派線上優勢警力前往查處，並將相關涉案民眾帶返派出所釐清案情。

警方調查，郭姓男外送員（51歲）因與店家發生送餐糾紛，兩人起口角爭執，在一旁用餐的曾姓男外送員（41歲）與邱姓男外送員（25歲），見郭口氣不佳立即出面制止，雙方發生口角糾紛及肢體衝突，台南市警一分局將相關涉案人員帶返所調查後，郭頭臉手部受傷，曾胸部及手腳也受傷，郭、曾互控對方涉及傷害。邱不提出傷害告訴。

台南市警一分局表示，警方處理暴行鬥毆等違法情事，必以優勢警力快速馳赴現場有效壓制，任何違法情事將嚴正執法，絕不寬貸，務求全面淨化社會治安，展現警方打擊不法之決心。

台南市東區發生外送員打架糾紛。圖／翻攝自外送員的奇聞怪事臉書社團
台南市東區發生外送員打架糾紛。圖／翻攝自外送員的奇聞怪事臉書社團

外送員 台南 傷害罪

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