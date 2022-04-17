聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄鹽埕區傍晚又傳火警 1日兩件都在「城中城」周邊

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鹽埕區興華街一棟鐵皮民宅，今早7點58分許發生火警，11棟房屋陷入火海，高雄市消防局動員13個分隊，耗時1小時才控制火勢；今晚火場附近一處集合大樓，頂樓住宅又傳出火警，兩場火警都在「城中城」大樓周邊，消防動員4個分隊到場，所幸僅是陽台衣架燃燒，火勢迅速撲滅，無人員傷亡。

61歲陳女今上午近8點在興華街鐵皮住家前騎樓煮食，爐台忽然竄火，她用水管灑水時手臂遭燙傷，鄰居拿滅火器撲救，火勢仍擴大，共燒損11棟兩層樓的木造鐵皮住宅，周邊街道滿布濃煙，數公里外都聞到焦味。

消防隊獲報出動34車、73人搶救，1小時控制火勢，消防局查出陳女在騎樓放置烹調設備，研判煮食不慎，由火災調查人員釐清起火原因。

早上火勢撲滅未滿12小時，晚間7時許，鹽埕區府北路1棟大樓頂樓陽台，被對面鄰居發現火光且還竄出濃煙。

由於大樓就在奪走46條人命的「城中城」大樓旁，消防不敢大意，出動4個分隊、16車31人前往，所幸抵達後迅速完成撲救，僅陽台衣架燃燒，未釀成傷亡。

高雄鹽埕區興華街的鐵皮屋，今天竄火燒毀11棟民宅。記者張議晨／攝影
高雄鹽埕區興華街的鐵皮屋，今天竄火燒毀11棟民宅。記者張議晨／攝影
城中城大樓旁的集合住宅，今晚竄出濃煙，火勢迅速撲滅。圖／讀者提供
城中城大樓旁的集合住宅，今晚竄出濃煙，火勢迅速撲滅。圖／讀者提供

火災 高雄市

延伸閱讀

退黨務群組遷桃看屋不急 羅智強：黨從未告知選高雄

高雄居家快篩試劑剩5萬 市府：不夠再緊向中央專案申請

婦人疑煮食不慎突竄火高雄鹽埕區8民宅陷火海 濃煙狂竄

2大1小該買52坪20年透天還是29坪新大樓？ 眾人因這理由秒選

相關新聞

外送員一言不合上演全武行 南警：依法究辦

台南市郭姓男外送員因與店家發生送餐糾紛，在一旁用餐的曾姓男外送員，見郭口氣不佳立即出面制止，雙方發生口角糾紛及肢體衝突，...

影／暗夜員林市區快炒店頂樓熊熊烈火 驚呆附近居民

彰化縣員林市大同路一家快炒自助餐店今晚8點發生火警，由於位於店面密集的市區，造成附近居民一陣驚慌，幸好消防隊在半小時就撲...

高雄鹽埕區傍晚又傳火警 1日兩件都在「城中城」周邊

高雄鹽埕區興華街一棟鐵皮民宅，今早7點58分許發生火警，11棟房屋陷入火海，高雄市消防局動員13個分隊，耗時1小時才控制...

影／不爽買10塊錢脆麵等太久 新北男「飛踢」狠踹6旬婦屁股

新北市一名賴姓工人，日前在超商排隊買10塊錢統一脆麵，疑不滿前方婦人結帳完頻頻跟店員聊天，情緒大發罵「還要多久」並嗆三字...

害全大運女選手慘摔地 8旬婦路中突開車門還嗆「騎機車活該」

65歲的吳姓男子前天下午開車，載著83歲的葉姓母親外出，車輛行經台北市中正區羅斯福路一路上的中間車道，葉婦突然想下車打開...

南投清境溪谷卡浮腫裸屍 民眾嚇壞急報警、山搜吃力搬運

南投縣仁愛鄉清境農場附近、仁莊農路底的溪谷上方水源頭，昨發現1具男性浮屍，因其全身赤裸、腫脹難辨，研判死亡多時，經神鷹山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。