聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄鹽埕區傍晚又傳火警 1日兩件都在「城中城」周邊
高雄鹽埕區興華街一棟鐵皮民宅，今早7點58分許發生火警，11棟房屋陷入火海，高雄市消防局動員13個分隊，耗時1小時才控制火勢；今晚火場附近一處集合大樓，頂樓住宅又傳出火警，兩場火警都在「城中城」大樓周邊，消防動員4個分隊到場，所幸僅是陽台衣架燃燒，火勢迅速撲滅，無人員傷亡。
61歲陳女今上午近8點在興華街鐵皮住家前騎樓煮食，爐台忽然竄火，她用水管灑水時手臂遭燙傷，鄰居拿滅火器撲救，火勢仍擴大，共燒損11棟兩層樓的木造鐵皮住宅，周邊街道滿布濃煙，數公里外都聞到焦味。
消防隊獲報出動34車、73人搶救，1小時控制火勢，消防局查出陳女在騎樓放置烹調設備，研判煮食不慎，由火災調查人員釐清起火原因。
早上火勢撲滅未滿12小時，晚間7時許，鹽埕區府北路1棟大樓頂樓陽台，被對面鄰居發現火光且還竄出濃煙。
由於大樓就在奪走46條人命的「城中城」大樓旁，消防不敢大意，出動4個分隊、16車31人前往，所幸抵達後迅速完成撲救，僅陽台衣架燃燒，未釀成傷亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言