高雄鹽埕區傍晚又傳火警 1日兩件都在「城中城」周邊

高雄鹽埕區興華街一棟鐵皮民宅，今早7點58分許發生火警，11棟房屋陷入火海，高雄市消防局動員13個分隊，耗時1小時才控制火勢；今晚火場附近一處集合大樓，頂樓住宅又傳出火警，兩場火警都在「城中城」大樓周邊，消防動員4個分隊到場，所幸僅是陽台衣架燃燒，火勢迅速撲滅，無人員傷亡。

61歲陳女今上午近8點在興華街鐵皮住家前騎樓煮食，爐台忽然竄火，她用水管灑水時手臂遭燙傷，鄰居拿滅火器撲救，火勢仍擴大，共燒損11棟兩層樓的木造鐵皮住宅，周邊街道滿布濃煙，數公里外都聞到焦味。

消防隊獲報出動34車、73人搶救，1小時控制火勢，消防局查出陳女在騎樓放置烹調設備，研判煮食不慎，由火災調查人員釐清起火原因。

早上火勢撲滅未滿12小時，晚間7時許，鹽埕區府北路1棟大樓頂樓陽台，被對面鄰居發現火光且還竄出濃煙。