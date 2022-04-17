影／不爽買10塊錢脆麵等太久 新北男「飛踢」狠踹6旬婦屁股

新北市一名賴姓工人，日前在超商排隊買10塊錢統一脆麵，疑不滿前方婦人結帳完頻頻跟店員聊天，情緒大發罵「還要多久」並嗆三字經，婦人不以為意，轉頭跟店員繼續攀談，賴男氣憤，使出一記「飛踢」狠踹對方屁股後離去。警方獲報調閱監視器畫面，依傷害罪嫌將他送辦。

警方調查，賴男（49歲）在中和區某工地工作，日前早上11點18分，休息時段跑去興南路一段上的超商買10塊錢統一脆麵解饞，因不滿前方結帳完畢的王姓婦人（62歲）一直跟店員聊天，覺得等太久結帳被干擾，大吼「還要多久，趕緊走啦」接著罵三字經。

王婦不以為意，又回頭跟店員聊天，賴男跳出來大罵「X你娘，我踹你跟你說喔」，只見婦人聽到後沈默近5秒鐘，呆站著不離去，賴男盛怒，右腳使出一記飛踢狠踹對方屁股。

王婦一個踉蹌險些跌倒，回罵「踹我幹嘛」，接著拿出手機打電話報警。警方趕抵，店員表示踹人的賴男結完帳後騎腳踏車離開，不知去向。