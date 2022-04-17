聽新聞
test
0:00 / 0:00

害全大運女選手慘摔地 8旬婦路中突開車門還嗆「騎機車活該」

聯合報 / 記者邱奕能／台北即時報導

65歲的吳姓男子前天下午開車，載著83歲的葉姓母親外出，車輛行經台北市中正區羅斯福路一路上的中間車道，葉婦突然想下車打開車門，害得一名將參加全大運比賽跆拳道選手的謝姓女騎士撞上摔倒在地；幸好謝僅手腳擦挫傷，未送醫，只是她不滿葉婦說出「你們這些騎機車的，活該」，氣得在臉書上po文。

警方表示，吳男前天下午3點半左右，開車載著母親葉女外出，車輛正從中正區羅斯福路一段南向第二車道行駛，當時正要停等紅燈時，坐在車上右後座的葉婦突然開啟右後車門，打算下車購物，導致騎在南向第三車道的謝女騎機車撞上，發生車禍

轄區警方中正二分局員警到達現場，見謝姓騎士手腳擦挫傷、未送醫，他意識清楚，沒有生命危險。

事後，謝女在臉書po文，車禍後對方當下本來趕緊關上車門，想假裝沒事開走，雖然腳很痛，但她趕緊叫對方不能走。之後葉婦在現場說出「誰叫你們年輕人要騎機車」、「騎機車的自己活該」、「不要浪費他時間，他很忙」，讓她氣得要提出刑事告訴。

她也說，她腳踝扭傷，左手中指黑紅色。車禍隔天意識到對方肇事後可以過著不受影響的生活，然而她比賽前兩週，卻要花費時間復健，受傷對比賽勢必造成影響，該如何向對方索賠？

謝姓女騎士（藍衣）摔倒在地。記者邱奕能／翻攝
謝姓女騎士（藍衣）摔倒在地。記者邱奕能／翻攝

車禍 車道 復健

延伸閱讀

中華跆拳道代表隊韓國參賽 台中伴手禮送行加油

全中運／賽事臨時喊卡！6種運動照常舉行舉辦

撞上高壓電塔全臉毀容 三寶爸多次接受顏面移植手術「變臉」

三寶在社區亂停車擋道 無視後方明顯「六字公告」網傻眼

相關新聞

外送員一言不合上演全武行 南警：依法究辦

台南市郭姓男外送員因與店家發生送餐糾紛，在一旁用餐的曾姓男外送員，見郭口氣不佳立即出面制止，雙方發生口角糾紛及肢體衝突，...

影／暗夜員林市區快炒店頂樓熊熊烈火 驚呆附近居民

彰化縣員林市大同路一家快炒自助餐店今晚8點發生火警，由於位於店面密集的市區，造成附近居民一陣驚慌，幸好消防隊在半小時就撲...

高雄鹽埕區傍晚又傳火警 1日兩件都在「城中城」周邊

高雄鹽埕區興華街一棟鐵皮民宅，今早7點58分許發生火警，11棟房屋陷入火海，高雄市消防局動員13個分隊，耗時1小時才控制...

影／不爽買10塊錢脆麵等太久 新北男「飛踢」狠踹6旬婦屁股

新北市一名賴姓工人，日前在超商排隊買10塊錢統一脆麵，疑不滿前方婦人結帳完頻頻跟店員聊天，情緒大發罵「還要多久」並嗆三字...

害全大運女選手慘摔地 8旬婦路中突開車門還嗆「騎機車活該」

65歲的吳姓男子前天下午開車，載著83歲的葉姓母親外出，車輛行經台北市中正區羅斯福路一路上的中間車道，葉婦突然想下車打開...

南投清境溪谷卡浮腫裸屍 民眾嚇壞急報警、山搜吃力搬運

南投縣仁愛鄉清境農場附近、仁莊農路底的溪谷上方水源頭，昨發現1具男性浮屍，因其全身赤裸、腫脹難辨，研判死亡多時，經神鷹山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。