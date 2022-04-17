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害全大運女選手慘摔地 8旬婦路中突開車門還嗆「騎機車活該」
65歲的吳姓男子前天下午開車，載著83歲的葉姓母親外出，車輛行經台北市中正區羅斯福路一路上的中間車道，葉婦突然想下車打開車門，害得一名將參加全大運比賽跆拳道選手的謝姓女騎士撞上摔倒在地；幸好謝僅手腳擦挫傷，未送醫，只是她不滿葉婦說出「你們這些騎機車的，活該」，氣得在臉書上po文。
警方表示，吳男前天下午3點半左右，開車載著母親葉女外出，車輛正從中正區羅斯福路一段南向第二車道行駛，當時正要停等紅燈時，坐在車上右後座的葉婦突然開啟右後車門，打算下車購物，導致騎在南向第三車道的謝女騎機車撞上，發生車禍。
轄區警方中正二分局員警到達現場，見謝姓騎士手腳擦挫傷、未送醫，他意識清楚，沒有生命危險。
事後，謝女在臉書po文，車禍後對方當下本來趕緊關上車門，想假裝沒事開走，雖然腳很痛，但她趕緊叫對方不能走。之後葉婦在現場說出「誰叫你們年輕人要騎機車」、「騎機車的自己活該」、「不要浪費他時間，他很忙」，讓她氣得要提出刑事告訴。
她也說，她腳踝扭傷，左手中指黑紅色。車禍隔天意識到對方肇事後可以過著不受影響的生活，然而她比賽前兩週，卻要花費時間復健，受傷對比賽勢必造成影響，該如何向對方索賠？
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