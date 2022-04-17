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南投清境溪谷卡浮腫裸屍 民眾嚇壞急報警、山搜吃力搬運

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣仁愛鄉清境農場附近、仁莊農路底的溪谷上方水源頭，昨發現1具男性浮屍，因其全身赤裸、腫脹難辨，研判死亡多時，經神鷹山區搜救隊清境中隊協助已將遺體搬運下山，警方已通報失蹤人口協尋，盼確認死者身分；而因發現地點是水源頭，懷疑可能是民眾巡水時失足墜落，但詳細原因仍待進一步調查釐清。

據了解，昨天下午3時許有民眾去清境農場附近、仁莊農路底的溪谷上方巡視水源頭，發現1具全裸男屍，嚇得報警，而因陳屍地點在偏僻陡峭的溪谷，警方委請神鷹山區搜救隊清境中隊協助搬運，該中隊組成7人搜救隊，費力拉抬遺體穿越溪谷，歷經2個多小時，昨傍晚6時許將其運至山下工寮，交由警方處理。

警方指出，該具屍體身上沒有任何衣物，沒有相關身分證件，且疑因泡水許久，導致面貌、身軀腫脹而難以辨識，研判死亡多時，目前已通報失蹤人口協尋，並採集指紋比對相關失蹤資料，盼盡快釐清其身分，明將交由檢方相驗確認死因。

據了解，清境山區發現男性浮屍的消息曝光後，就有民眾回報指稱家人騎車出門3、4天未歸前去認屍，但因屍體難以辨識，仍未能確認身分；且因陳屍地點為當地水源頭，當地民眾懷疑可能是去巡水失足墜落喪命。但警方表示，死者身分及案發原因都仍待進一步調查釐清，若有民眾認屍也將協助採檢DNA進行比對。

昨有民眾在清境溪谷發現1具浮屍，神鷹搜救隊清境中隊獲報後協助將遺體搬運下山。圖／神鷹山區搜救隊清境中隊提供
昨有民眾在清境溪谷發現1具浮屍，神鷹搜救隊清境中隊獲報後協助將遺體搬運下山。圖／神鷹山區搜救隊清境中隊提供
昨有民眾在清境溪谷發現1具浮屍，神鷹搜救隊清境中隊獲報後協助將遺體搬運下山。圖／神鷹山區搜救隊清境中隊提供
昨有民眾在清境溪谷發現1具浮屍，神鷹搜救隊清境中隊獲報後協助將遺體搬運下山。圖／神鷹山區搜救隊清境中隊提供

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