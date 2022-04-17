輕熟女疑感情因素從6樓墜樓 幸有電線緩衝撿回一命

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區中清路二段民宅在今天中午傳出墜樓意外，救護車到場時，黃姓女子已倒臥在路面，幸好黃女仍意識清楚，經送醫後，僅有四肢擦挫傷，沒有骨折。經調查，黃女疑受感情困擾，從民宅6樓頂樓墜落，但墜落時有第四台的電視線等物品緩衝，才幸運撿回一命，詳細案發原因，仍待警方後續調查釐清。

台中市消防局在今天中午獲報，北屯區中清路二段民宅有民眾墜落，救護車抵達時，黃女（32歲）已倒臥在路面，不過意識清楚，經送醫後無礙，轄區警方也到場場了解狀況。

據查，黃女墜樓位置是從民宅的6樓頂樓墜落，疑是為感情因素，家屬對案發經過也不願多談，警方初判無外力介入，目前黃女仍在醫院治療，詳細案發原因，仍待釐清。

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台中市北屯區中清路二段今天中午傳出墜樓意外，墜落的黃女送醫後無生命危險。圖／讀者提供
台中市北屯區中清路二段今天中午傳出墜樓意外，墜落的黃女送醫後無生命危險。圖／讀者提供

救護車 台中市 骨折

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