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好消息！高市員警涉險防疫 市府允諾撥經費支付保費

聯合報 / 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高市警界目前有12名官警染疫確診，但其中三民警二分局3名派出所員警可領到防疫理賠，左營警分局9名官警因不屬於市警局投保對象，領不到錢，也讓不少內外勤警察質疑「涉險防疫，為何我們未納入投保？」高雄市政府今和市警局評估後，態度轉向，決定由市府提撥經費，協助未公費投保的內外勤所有警察同仁支付投保防疫險費用。

高雄12名官警傳出確診染疫後，引發警界恐慌，間接炒熱「員警公費投保防疫險」的議題，但高雄市警局執行公費防疫保險，第一波投保對象僅有派出所、外事及刑事鑑識等3類員警，共計3270人，補貼每人保險金423元，共138萬餘元，未擴及其他可能頻繁接觸確診場所及染疫者的員警，引發反彈。

有員警指出，站在第一線處理快打、街頭暴力以及偵辦案件的偵查隊及刑大刑事偵查人員，以及行政組或內勤督勤、支援官警也可能接觸他人，都有染疫風險，質疑「投保為何沒有我們？」為了自保，只好私下搶保險公司的防疫險投保。

有鑑於高市員警涉險防疫，但多數員警無法公保，還得私下搶保險公司的防疫險，高雄市政府昨評估後，態度轉向，決定針對未公費投保的內外勤警察同仁，由市府提撥經費支付投保防疫險費用。

市警局表示，左營分局9名染疫同仁，市政府也將發慰問金慰問；對於執行防疫勤務的同仁，也可報領「執行大型活動重要勤務人員獎勵金」每月最高5000元，將從優辦理敘獎。

高市員警涉險防疫，高市府允諾撥經費幫內外勤警察同仁支付防疫險保費；圖為警方至酒店稽查業者防疫情形。記者石秀華／翻攝
高市員警涉險防疫，高市府允諾撥經費幫內外勤警察同仁支付防疫險保費；圖為警方至酒店稽查業者防疫情形。記者石秀華／翻攝

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