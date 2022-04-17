影／雙門跑車奔馳200公里 百萬豪車燒炭驚險救回

彰化一名林姓女子（37歲）因與丈夫口角，自駕百萬雙門跑車連夜奔馳2百多公里發洩情緒，今晨7點多想不開，在台一線451公里，中華電信枋山會館附近海邊燒炭尋短，一名晨跑經過的謝姓男子發現百萬豪車冒出火光，顯不尋常，急忙報警並把人抱下車才救回女子性命。

枋寮警分局表示，今早7點多接獲報案，枋山鄉台1線451公里處疑有民眾情緒不穩在車上燒炭。警方到場時，該名女子已被一名晨跑經過的謝姓民眾救出。

據了解，林姓女子16日晚與丈夫起口角，一人自駕百萬雙門跑車從彰化南下，奔馳2百多公里在枋山海邊燒炭。晨跑經過的謝男發現海邊有輛跑車冒煙，以為是海邊枯枝起火，後來越看越不對勁，上前查看驚覺車內冒出火光，還隱約看到一名女子身影。

為免冒然救人引來麻煩，謝男先衝到省道旁攔車求援，但好幾輛車疾駛而過未停，最後碰到同住內獅的陳姓男子，兩人才折返現場搶救林女。

林女被抱下車時情緒崩潰，不斷號哭喊叫，還想衝回冒火跑車。謝男不斷安撫她，人生「沒有過不去的事情，還有父母親在要會想，家人都疼妳」。警消獲報緊急將林女送往醫院，警方聯繫家屬，林女丈夫已趕來探視。

英勇救人的謝姓男子是一名運動健將，為了救人手還被燙傷，他將救人過程PO上臉書，呼籲愛惜生命。因為今天正好是復活節，信仰虔誠的謝男也特別感謝主恩典。警方呼籲民眾珍惜生命，情緒低潮可撥打張老師專線（1980）、生命線協談專線（1995）以及自殺防治諮詢專線（0800-788995）尋求協助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )