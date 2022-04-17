勁歌、短劇與森巴 家扶寒風中熱力挺兒少

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

勁歌熱舞、短劇、VR小遊戲與森巴舞蹈，大小朋友寒風中挺兒福！家扶基金會17日於台北市動物舉辦募款活動，小朋友身穿白T，大跳韓團BTS歌曲《Butter》，大夥兒的活力一掃台北陰冷的天氣。現場攤位林立，提供現場民眾以問答遊戲、VR等方式認識兒少議題。

現場活力四射

現場小朋友與志工出演短劇，劇中女孩們被身上帶著「身體虐待」、「嚴重疏忽」牌子的志工圍繞，後續又有志工拿著羽球網上們貼有「社會安全網」五字將他們隔開。主持人在場外說，社會安全網需要多方面的通力協作，如由醫生進行評估、警察的即時協助，而一般民眾的熱情關心，都是幫助受暴兒脫離困境的重要關鍵。

「爸爸不是只會打人」

本次活動除了挺兒少外，也盼能召募更多的寄養家庭。台北家扶中心主任謝曉雯受訪時表示，寄養兒童多遭逢家庭變故，導致他們沒有安全感，而且可能以尿床、偷藏東西等方式表現出來，需要家庭多加心力來照顧，導致許多家庭不願成為寄養家庭。

目前失依兒少的照護方式主要有「親屬照護」、「寄養家庭」與「安置機構」，謝曉雯表示，還是希望失依兒童能透過寄養家庭理解「正常的家庭」，知道「爸爸不是只會打人，媽媽也會煮飯給我吃」，對家庭不再停留於只有暴力的想法。她說，而且他們未來也可能是別人的父母，更能從中學習如何扮演好父母的角色。

申請條件不困難

民眾只要符合滿25歲、完成國民義務教育，且有足夠的家庭收入與空間，就能申請成為寄養家庭。成為寄養家庭有助於營造溫暖氣氛、讓子女有個好玩伴。對新手家庭，家扶中心則會提供50小時的教育訓練，以供協助。

台北家扶中心扶幼委員會主委姚寶珍向民眾呼籲，萬一發現有陌生人傷害、猥褻小朋友的狀況，大家務必熱心一點、雞婆一點，儘速通報113，減少社會上的不幸。她也表示，盼有能力的家庭多參與成為寄養家庭，讓不幸的孩子有機會在充滿安全感的環境下長大。

活動中，女孩們身著粉色禮服，上面帶著紫色流蘇，流蘇隨著森巴音樂宛如有生命般舞動。圖／台灣醒報提供
活動中，女孩們身著粉色禮服，上面帶著紫色流蘇，流蘇隨著森巴音樂宛如有生命般舞動。圖／台灣醒報提供

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家扶基金會活動開始，由小朋友身穿白T，大跳韓團BTS歌曲《Butter》，現場活力一掃台北陰冷的天氣。圖／台灣醒報提供
家扶基金會活動開始，由小朋友身穿白T，大跳韓團BTS歌曲《Butter》，現場活力一掃台北陰冷的天氣。圖／台灣醒報提供

寄養家庭 父母 募款 家扶中心 家扶基金會

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