轎車違規左轉直行機車撞上 機車對折騎士重傷命危

林姓男子（54歲）今天中午12時許，開車行經凱旋二路、四維二路口，疑違規左轉，撞上陳姓機車騎士，陳男機車遭撞飛倒地，送醫前無生命跡象，經急救後恢復心跳，目前仍在醫院觀察。

警方調查，林男當時開車沿凱旋二路南往北行駛，行經四維二路準備左轉時，未等左轉燈亮就直接左轉，當時陳男沿凱旋二路北往南直行，碰到林男轎車反應不及，當場撞上轎車，整輛機車對折，陳男當場倒地，到院前無生命跡象，幸經轉院後，已恢復心跳，目前仍未脫險。

警方到場後，對林男實施酒測，林酒測值為零，另陳男受傷送醫待後續抽血檢驗。