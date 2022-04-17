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上合歡山違停連吃6張單 網嗆：罰單當停車費繳

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

合歡山杜鵑花季今年實施假日高乘載管制，改善塞車，但仍有駕駛恣意違停，警方連開4張罰單，引發熱議；實際上，4張並非最多，有輛休旅車已累積6張，罰鍰已達5400元。網友則痛批違停車主「有錢就是任性」、「罰單當停車費繳」。

合歡山每年4到6月為杜鵑花季，吸引大批遊客上山賞花，尤其假日，龐大車流塞爆台14甲線，鳶峰、昆陽、武嶺等停車場爆滿，部分駕駛索性違停，導致塞車加劇，引發民怨，為改善花季交通亂象，今年因此祭出假日高乘載管制措施。

而昨天合歡山杜鵑花季首日，一整個上午放行不到千輛車，因此未見塞車，但卻仍有駕駛無視禁令恣意違停，臉書「中橫路況交通資訊站」就PO出1輛BMW轎車的違停照片，該車輛的前擋風玻璃雨刷上就夾了4張違停逕行舉發單。

「中橫路況交通資訊站」小編貼文表示，「巧遇波麗士開單，離開前還回眸一笑，2小時後ㄟ擱再來開！」引發網友熱議，痛批BMW車主「有錢就是任性」、「罰單當停車費繳」、「車主可能不差這些錢，罰單請開好開滿」，甚至建議直接拖吊。

但據了解，累積4張違停罰單並不是最多的，有部休旅車因停在彎道處，影響行車安全，警方依法每2小時開單1次，而從昨天至今跨日違停已累積6張罰單，罰鍰達5400元，警方又聯繫不上車主，因車輛遲未移走，只能持續開單裁罰。

警方則表示，合歡山花季高乘載管制從昨起至6月19日，周休及連續假日上午6時至11時進行流量管制，且加強巡邏取締，而多數路段、彎道、公車站牌前等嚴禁違規停車，只要違停就是開罰900元，得累計裁罰，呼籲駕駛勿以身試法。

合歡山杜鵑花季今年實施假日高乘載管制，但仍有駕駛恣意違停，遭警方連開6張罰單。圖／讀者提供
合歡山杜鵑花季今年實施假日高乘載管制，但仍有駕駛恣意違停，遭警方連開6張罰單。圖／讀者提供

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