騎士外套異常隆起 警盤查破民宅竊盜 搜出金飾、外幣

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

李姓男子涉嫌持破壞工具闖進新北市三重區一處公寓，偷走屋主6萬元現金、外幣、金飾等財物，騎機車逃逸準備銷贓，行經台北市士林區延平北路5段遭社子派出所員警盤查。警方發現李男外套凸起，藏有筆電，盤查詢問來源，李男當場承認剛剛犯下竊盜案，全案依照加重竊盜罪嫌移送法辦。

警方指出，4月8日下午3時許，社子所巡邏警員王義誠、王明陽行經延平北路 5 段發現李男騎機車形跡可疑，外套異常隆起藏有一台筆電，警察詢問來源，李男無法交代來源，緊張地說出剛剛到公寓行竊，偷走筆電、現金、金飾等。

警方從李男身上、機車上查出，金項鍊 6 條、戒指 5 只、現金新台幣 6 萬元，還有美鈔、人民幣、港幣等，價值初估近20萬元，並查扣橇棒、破壞剪、手套等犯罪工具。

警方從贓物中發現疑似被害人的自然人憑證，打電話聯繫被害人，被害人是一名中年婦人，第一時間沒有發現遭竊，直到接獲警方來電，才確認家中財物，發現老公收藏的外幣、家中現金、金飾遭竊，隨即到社子所報案。

被害人失而復得，感謝士林警察認真盤查，守護治安。全案訊問後依照加重竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

李姓騎士行跡可疑遭警方巡邏盤查，當場認罪犯下竊盜案。記者蕭雅娟／翻攝
李姓騎士行跡可疑遭警方巡邏盤查，當場認罪犯下竊盜案。記者蕭雅娟／翻攝
士林警方盤查發現破獲民宅竊盜案，查獲新台幣現金6萬元。記者蕭雅娟／翻攝
士林警方盤查發現破獲民宅竊盜案，查獲新台幣現金6萬元。記者蕭雅娟／翻攝
士林警方盤查發現破獲民宅竊盜案，查扣現金、金飾等贓證物。記者蕭雅娟／翻攝
士林警方盤查發現破獲民宅竊盜案，查扣現金、金飾等贓證物。記者蕭雅娟／翻攝
士林警方盤查發現破獲民宅竊盜案，查獲被害人收藏的各式貨幣。記者蕭雅娟／翻攝
士林警方盤查發現破獲民宅竊盜案，查獲被害人收藏的各式貨幣。記者蕭雅娟／翻攝
士林警方盤查發現破獲民宅竊盜案，從李姓男子身上查出金項鍊及一批犯罪工具。記者蕭雅娟／翻攝
士林警方盤查發現破獲民宅竊盜案，從李姓男子身上查出金項鍊及一批犯罪工具。記者蕭雅娟／翻攝

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