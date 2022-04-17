聽新聞
test
0:00 / 0:00
台江國家公園遭縱火 原來是少女放沖天炮惹禍
台南市安南區四草大道旁，今天中午11點多發生雜草火災，消防人員到場後出水撲滅火勢，火勢約在30分鐘後撲滅。消防人員在場發現一對年輕男女在場，交由台江國家公園警察隊調查後，葉姓少女未依規定申請在國家公園內燃放沖天炮，將依違反公園保護法第13條第8款開罰，涉及公共危險罪嫌部分由市警三分局函送台南少年法院審理。
「雜草火災，快燒到民宅了！快派人來滅火。」台南市消防局救災救護指揮中心，今天中午11點零5分接獲報案，位於台南市安南區四草大道80巷內雜草火警，火勢延燒蚵架及保麗龍，冒出大量黑煙。中心派遣土城.安平.安南等分隊，6車13名消防人員到場處理。燃燒面積50平方公尺。
中午11點38分，火勢撲滅。消防人員到場了解，葉姓少女表示，她一時興起，要蘇姓男友陪她施放煙火不慎引燃。
據了解，葉姓少女未經申請燃放煙火部分，台江國家公園警察隊依據國家公園保護法第13條第8款舉發；另火災部分，市警三分局警詢後依公共危險罪函送少年法庭審理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言