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台江國家公園遭縱火 原來是少女放沖天炮惹禍

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區四草大道旁，今天中午11點多發生雜草火災，消防人員到場後出水撲滅火勢，火勢約在30分鐘後撲滅。消防人員在場發現一對年輕男女在場，交由台江國家公園警察隊調查後，葉姓少女未依規定申請在國家公園內燃放沖天炮，將依違反公園保護法第13條第8款開罰，涉及公共危險罪嫌部分由市警三分局函送台南少年法院審理。

「雜草火災，快燒到民宅了！快派人來滅火。」台南市消防局救災救護指揮中心，今天中午11點零5分接獲報案，位於台南市安南區四草大道80巷內雜草火警，火勢延燒蚵架及保麗龍，冒出大量黑煙。中心派遣土城.安平.安南等分隊，6車13名消防人員到場處理。燃燒面積50平方公尺。

中午11點38分，火勢撲滅。消防人員到場了解，葉姓少女表示，她一時興起，要蘇姓男友陪她施放煙火不慎引燃。

據了解，葉姓少女未經申請燃放煙火部分，台江國家公園警察隊依據國家公園保護法第13條第8款舉發；另火災部分，市警三分局警詢後依公共危險罪函送少年法庭審理。

台南市安南四草大道雜草火災，消防人員調查疑為燃燒鞭炮引燃。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南四草大道雜草火災，消防人員調查疑為燃燒鞭炮引燃。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南四草大道雜草火災，消防人員調查疑為燃燒鞭炮引燃。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南四草大道雜草火災，消防人員調查疑為燃燒鞭炮引燃。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南四草大道雜草火災，消防人員調查疑為燃燒鞭炮引燃。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南四草大道雜草火災，消防人員調查疑為燃燒鞭炮引燃。記者黃宣翰／翻攝

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