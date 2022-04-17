影／樂天女孩林襄尋回手機 甜美獻聲感謝警察給力

擁有高人氣的中華職棒啦啦隊「樂天女孩」林襄，前天凌晨到新北市三重區訪友之後，在路上掉落iPhone12 Pro手機，之後發現遺失報案。警方查出被1名老翁撿走並協助物歸原主。林襄事後在派出所前拍照貼文臉書致謝，引發網友熱烈回應，還有人說：我長大也要當警察！

據了解，林襄當天深夜到三重區訪友之後準備搭車離去，上車之際手機掉落在馬路上，後來1名76歲趙姓老翁騎乘電動自行車經過，眼尖瞥見又折返拾起手機離去，過程全被監視器拍下。

林襄發現遺失之後，15日凌晨向三重警分局重陽派出所報案，員警在6個小時之內迅速尋回通知領取。昨晚她便在臉書發文致謝：「警察先生非常給力，真的是大感謝！」並說明「剛好有一台監視器非常清楚拍到畫面，iPhone也有定位到對方的地址，運氣算很不錯！」

林襄的貼文引發網友熱烈反應，留言稱「襄民的正義」、「還好有找回來」、「掉手機還是一樣真香」、「有找回就是萬幸」，更有網友說：「我長大也要當警察」。事實上當天林襄戴著口罩向派出所報案，員警並沒有認出身分。