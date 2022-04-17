聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／樂天女孩林襄尋回手機 甜美獻聲感謝警察給力

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

擁有高人氣的中華職棒啦啦隊「樂天女孩」林襄，前天凌晨到新北市三重區訪友之後，在路上掉落iPhone12 Pro手機，之後發現遺失報案。警方查出被1名老翁撿走並協助物歸原主。林襄事後在派出所前拍照貼文臉書致謝，引發網友熱烈回應，還有人說：我長大也要當警察！

據了解，林襄當天深夜到三重區訪友之後準備搭車離去，上車之際手機掉落在馬路上，後來1名76歲趙姓老翁騎乘電動自行車經過，眼尖瞥見又折返拾起手機離去，過程全被監視器拍下。

林襄發現遺失之後，15日凌晨向三重警分局重陽派出所報案，員警在6個小時之內迅速尋回通知領取。昨晚她便在臉書發文致謝：「警察先生非常給力，真的是大感謝！」並說明「剛好有一台監視器非常清楚拍到畫面，iPhone也有定位到對方的地址，運氣算很不錯！」

林襄的貼文引發網友熱烈反應，留言稱「襄民的正義」、「還好有找回來」、「掉手機還是一樣真香」、「有找回就是萬幸」，更有網友說：「我長大也要當警察」。事實上當天林襄戴著口罩向派出所報案，員警並沒有認出身分。

警方指出，趙姓老翁聲稱原本打算隔天再送到警局，說法令人存疑，但因林襄不願提告而未追究。三重警分局提醒，拾獲遺失物據為己有，觸犯刑法第337條侵占遺失物罪，將可罰1萬5千元以下罰金。應依法交付警察機關或其他適當機關進行失物通知招領程序，以免因小失大，違法受懲，得不償失。

林襄是中華職棒啦啦隊「樂天女孩」，擁有高人氣。圖／翻攝林襄臉書
林襄是中華職棒啦啦隊「樂天女孩」，擁有高人氣。圖／翻攝林襄臉書
老翁路過發現手機，又折返拾起逕自離去。記者林昭彰／翻攝
老翁路過發現手機，又折返拾起逕自離去。記者林昭彰／翻攝
林襄在臉書貼文感謝警察，引發網友熱烈回應。圖／翻攝林襄臉書
林襄在臉書貼文感謝警察，引發網友熱烈回應。圖／翻攝林襄臉書
林襄長相甜美、身材火辣，擁有高人氣。圖／翻攝林襄臉書
林襄長相甜美、身材火辣，擁有高人氣。圖／翻攝林襄臉書
林襄上車準備離去之際，手機掉落在路上。記者林昭彰／翻攝
林襄上車準備離去之際，手機掉落在路上。記者林昭彰／翻攝

延伸閱讀

疑不滿遭揶揄刺死多年老鄰居 台中男報案「我殺了人」

LINE爆災情超有感...鄉民暴動喊「太卡了吧！」 找到原因了

真的提供到府服務了！鄭家純大方聊房事網友全暴動

徐若瑄「破蛋」預告邀7星友當嘉賓 阿信點歌引網暴動

相關新聞

外送員一言不合上演全武行 南警：依法究辦

台南市郭姓男外送員因與店家發生送餐糾紛，在一旁用餐的曾姓男外送員，見郭口氣不佳立即出面制止，雙方發生口角糾紛及肢體衝突，...

影／暗夜員林市區快炒店頂樓熊熊烈火 驚呆附近居民

彰化縣員林市大同路一家快炒自助餐店今晚8點發生火警，由於位於店面密集的市區，造成附近居民一陣驚慌，幸好消防隊在半小時就撲...

高雄鹽埕區傍晚又傳火警 1日兩件都在「城中城」周邊

高雄鹽埕區興華街一棟鐵皮民宅，今早7點58分許發生火警，11棟房屋陷入火海，高雄市消防局動員13個分隊，耗時1小時才控制...

影／不爽買10塊錢脆麵等太久 新北男「飛踢」狠踹6旬婦屁股

新北市一名賴姓工人，日前在超商排隊買10塊錢統一脆麵，疑不滿前方婦人結帳完頻頻跟店員聊天，情緒大發罵「還要多久」並嗆三字...

害全大運女選手慘摔地 8旬婦路中突開車門還嗆「騎機車活該」

65歲的吳姓男子前天下午開車，載著83歲的葉姓母親外出，車輛行經台北市中正區羅斯福路一路上的中間車道，葉婦突然想下車打開...

南投清境溪谷卡浮腫裸屍 民眾嚇壞急報警、山搜吃力搬運

南投縣仁愛鄉清境農場附近、仁莊農路底的溪谷上方水源頭，昨發現1具男性浮屍，因其全身赤裸、腫脹難辨，研判死亡多時，經神鷹山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。