帛琉籍商輪船員病發 澎湖海巡風浪中救援送醫
一艘帛琉籍商輪，昨晚行經的澎湖七美海域時，船上緬甸籍船員闌尾炎病發，澎湖海巡隊獲報，冒著風浪出海救援，今天清晨平安將患者送往澎湖醫院就醫，完成一趟跨國救援任務。
海巡署金馬澎分署發布新聞指出，海巡署第13巡防區指揮部在昨天下午5時許，接獲一艘帛琉籍「萬福」（WANFU）商輪代理商致電，在駛往越南胡志明途中，行經至澎湖七美西南16浬海域時，船上一名緬甸籍船員闌尾炎病發，急需就近後送馬公港就醫。
巡防區也依COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，國際及小三通港埠船舶之過境船員緊急就醫作業原則，通報衛生局、航港局、疾管署移民署等單位。澎湖海巡隊接獲通報指派10066巡防艇馳往救援，由於外海海象惡劣，接駁在安全上有疑慮，遂請商輪駛往西嶼內垵，今天清晨5時順利完成救援，送往馬公，交由疾管署與消防局護送至澎湖醫院就醫。
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