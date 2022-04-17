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台中老鄰居被刺殺凶案 犯嫌：他笑我不敢
台中市太平區王姓外送員昨晚被蔡姓鄰居持水果刀殺害，檢察官上午驗屍，確定死者背部被刺一刀，但致命死因為何，還待擇日解剖。蔡姓男子最近甫出獄，對於為何行凶，他偵訊時說是因死者日前曾跟他說「笑你不敢」使他因而懷恨在心，才會在昨天犯案，但對於為何死者要對他說這句話，他則說不清楚。
據指出，蔡男（51歲）就住在王姓外送員（52歲）家隔壁，消防局昨晚6時39分獲報，指太平區太平九街一戶民宅前，有男子倒臥血泊中。救護人員趕到時，王已失去生命跡象，經送醫急救，因失血過多，晚間7時45分不治。蔡則主動打電話報案說「我殺人了」，被警方帶回調查。
據了解，兩人居住的巷弄無監視，檢警不了解當時到底兩人發生何事，但從王機車上的行車記錄器可以看到，當時蔡衝向王，但僅錄到此一小段。
對於網路上有人說蔡疑有吸毒，檢警說，蔡到案時神情恍惚，已採尿化驗。
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