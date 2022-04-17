黑幫放假炸彈恐嚇工地牟利 警逮萬華角頭等8嫌

中央社 / 台北17日電

台北市萬華區1處工地去年底遭人放假炸彈並恐嚇停工，警方緊急排除狀況後追查發現，疑為幫派介入工地恐嚇牟利，經擴大偵搜，近日陸續拘提地方角頭陳男和張姓主嫌等8人送辦。

台北市警察局萬華分局偵查隊副隊長黃冠豪今天對外表示，轄內中華路2段1處建築工地於去年12月中遭人放置疑似爆裂物，並恐嚇工人不得施工，警方獲報後立即進行緊急排除，經深入追查發現疑似有幫派介入工地恐嚇牟利。

警方隨即組成專案小組並報請台北地檢署指揮偵辦，經查發現綽號「二四」的33歲陳姓男子為萬華地區角頭，他在民國109、110年間受主嫌張男指使，和集團成員鄭嫌等7名共犯多次對萬華地區工地、承包商進行恐嚇，要求介入承包工程施作。

若被包商拒絕，「二四」等嫌便將車輛停放工地門口以妨礙施工，甚至在施工機具放置假爆裂物恐嚇工人不得施工。

專案小組經蒐證追查，除於案發當天查獲「二四」，並經法院裁定羈押在案外，後續擴大偵辦並於今年3、4月間陸續拘提主嫌張男及共犯等7人到案，全案依涉妨害秩序、恐嚇、組織犯罪條例等罪移送北檢偵辦。

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