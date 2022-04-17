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4男半夜持槍朝空中射 巡邏警撞見揭真相慘了

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市小港警分局員警13日深夜巡經高坪23路口，發現前方4名男子手持疑似槍械朝空中射擊，4人有說有笑，渾然未覺警車趨近，警方下車嚇阻，發現地上有2長4短的玩具槍械，4男聲稱是生存遊戲的玩家，為參賽做準備，才拿槍試射，因已違反社會秩序維護法規定，警方將4人函送裁處。

小港警分局高松所所長朱家宏、警員翁藝華、楊瑞賢13日深夜11時45分許執行巡邏勤務，行經高坪23路和高坪18路口時，見前方王姓男子（27歲）、楊姓男子（23歲）、洪姓男子（23歲）和沈姓男子（21歲）等4人，手上疑似手持槍械朝空中射擊。

警方不敢大意，趁4人有說有笑時，趨前喝斥要求4男不許動，王男等人當場嚇傻眼，警方在地上發現2長4短的槍械以及BB彈，檢視後，發現都是玩具槍。

王男等人向警方表示，平日在家具行工作，休息時喜歡玩生存遊戲，4人都是生存遊戲的夥伴玩家，因為近日將參加比賽，為了替比賽做準備，才在該處路口視槍練準度，不知已經觸法。

警方認為王男等人已違反第65條1項3款「無正當理由，攜帶類似真槍的玩具槍，而有危害安全之虞者」，可處3日以下拘留或18000元以下罰鍰，訊後函請高雄地院簡易庭裁處。

王男等4名生存遊戲玩家半夜在大街上試射玩具槍，當場被巡邏警網撞見。記者石秀華／翻攝
王男等4名生存遊戲玩家半夜在大街上試射玩具槍，當場被巡邏警網撞見。記者石秀華／翻攝
警方查扣王男等4人生存遊戲玩家的玩具長短槍械。記者石秀華／翻攝
警方查扣王男等4人生存遊戲玩家的玩具長短槍械。記者石秀華／翻攝

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