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幫撿錢包恐挨告？ 桃園男自家門口找回錢包告女侵佔

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子日前搭公車遺失皮夾，當晚被一女子撿回並放到自家信箱，但他發現現金3000元不見，調閱監視器懷疑是女子拿走並報案；警方調閱監視器，循線找到人，但女子辯沒看到錢，僅依地址歸還失主，因雙方各執一詞，全案昨依侵占遺失物罪嫌函送法辦。

日前有網友在「桃園在地生活大小事」社團PO文，稱自己11日下午下公車後發現錢包不見，疑似拾得者撿到後沒有送至派出所，而是於晚上10時許放回自家信箱，但疑似對方將錢從皮夾中拿出，質疑對方侵佔遺失物並報案。

桃園警分局指出，當事人潘先生12日向中路派出所報案，稱11日下午將近17時左右由台北搭公車回桃園，在煉油廠站下車，準備要購買飲料時卻發現皮夾不見，隔天雖然在自家信箱內發現皮夾，但皮夾內只剩證件，約3000元現金不見。

警方表示，潘先生調閱監視器，發現當11日晚上10時49分許，有一名頭戴安全帽的女子在住家下徘徊許久，並將皮夾放進信箱內，但疑似有將錢抽出皮夾，懷疑她侵占遺失物。

警方依規定受理後，根據特徵訪查及過濾相關監視畫面，鎖定該王姓女子（66歲）並通知她到案說明。王女辯稱有撿到皮包，但沒看到錢，想說直接依照證件上的地址還給失主即可，所以將皮夾放進潘先生家信箱，並未拿取皮夾內物品；由於雙方各執一詞，且侵佔遺失物為非告訴乃論，全案昨依侵占遺失物罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾拾獲遺失物品，應立即送交警方，或報案由警方到場協助，以避免產生不必要的誤會。

王女11日晚上10時49分許在潘男家外徘徊。圖／民眾提供
王女11日晚上10時49分許在潘男家外徘徊。圖／民眾提供

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