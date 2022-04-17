高利貸借10萬利息30萬 北市警逮5嫌

中央社 / 台北17日電

以28歲曾男為首的高利放貸討債集團平日以新北市某當鋪作為據點，去年分別借出新台幣4萬和10萬元，竟向被害人強行索取10萬和30萬元高額利息，北市警方長期偵蒐逮5嫌送辦。

台北市警察局中正第一分局偵查隊副隊長薛博文今天對外表示，局內員警去年4月執勤時，發現忠孝西路1間餐廳李姓員工遭人討債而起口角糾紛，隨即將雙方帶回警局瞭解。

經警方深入調查發現此案並不單純，李姓員工先前透過友人介紹後向主嫌28歲曾男借款4萬元，不料起初就被對方扣取利息和手續費，隨後又巧立各種名目被強行索取超過本金的10萬元高額利息，且曾男等嫌還多次前往其上班處所滋擾，全案依法報請台北地檢署偵辦。

據了解，此暴力討債集團是以疑有幫派背景的曾男為首，平日以位於新北市的1間當鋪作為據點，從事放高利貸和暴力討債等不法行為。

經查還發現去年4月有另1名被害人也向借款10萬元後，遭曾男等嫌以各種名目強索高達30萬元利息，又被強逼過戶名下機車作為抵押，且住處、公司外都被張貼「欠錢不還」等紙條，被迫還款。

中正一分局歷經約1年偵辦、蒐證，於今年4月14日會同市警局刑事警察大隊及文山第二分局兵分多路至新北市板橋、中和等處實施搜索，當場查扣滾輪式霰彈槍1把、改造手機2把、模擬槍2把、空氣手槍2把、槍枝零組件、改造工具、子彈、開山刀、手指虎、本票等證物。

同時，拘提主嫌曾男等5人到案，全案依涉組織犯罪條例、槍彈彈藥刀械規制條例、恐嚇、妨害名譽、重利罪等移送北檢偵辦，法院裁定曾男等兩嫌收押禁見。

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