竹聯幫龍堂成員成立討債集團 北市警掃蕩破獲軍火庫

竹聯幫龍堂成員曾姓男子與友人成立暴力討債集團，平日以新北市某間當鋪作為據點，從事高利貸、暴力討債等行為。去年4月曾男等人到台北市忠孝西路某餐廳討債，過程中發生口角，雙雙鬧上警局；北市警方中正一分局經過一年來的蒐證，3天前到新北曾男所工作的當鋪，將他逮捕，另起獲滾輪霰彈槍、模擬槍等證物。

據了解，台北市警局中正一分局員警去年4月執勤間，發現有人在中正區忠孝西路上某餐廳，向李姓員工討債，過程中發生口角，經中正一分局將兩造帶回分局了解，深入調查後，發現案情不單純。

警方發現，這名李姓員工透過友人介紹，向竹聯幫龍堂成員曾男（29歲）借款4萬元，一開始就遭扣2成利息、手續費，隨後曾男等人巧立名目，向被害人強行索取超過本金10萬元的高額利息，並多次到被害人上半出所滋擾，警方即刻報請台北地檢署偵辦。

警方追查以曾男為首的暴力討債集團，都在新北市板橋區某當鋪上班，平日以該當鋪作為據點，從事高利貸、暴力討債行為。

經深入追查後，再發現不只忠孝西路上某餐廳的李姓員工，曾男也以相同手法借款10萬元給另名被害人，再以各種名目強索高達30萬元的利息，再以強逼被害人過戶名下機車作為抵押，另在被害人住處、公司外張貼「欠錢不還」等紙條，迫使被害人還款。

中正一分局歷經一年蒐證，3天前會同刑警大隊、文山二分局，在新北市板橋、中和等處兵分多路實施搜索，逮捕曾男還有陳、徐、吳、蕭等5名男子，另查扣滾輪式霰彈槍1把、改造手機2支、模擬槍2把、空氣手槍2把、槍枝零組件、改造工具、子彈、開山刀、指虎、本票等證物。