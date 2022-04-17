認識1個月男網友託代理包裹 要付29萬熟女找警才知有詐
台中市黃姓女子在1個多月前在臉書認識一名男網友，自稱是在哈薩克工作的台北人，14日男網友要求她協助代收國際包裹，但需先支付一筆29萬的費用，黃女心有疑問，前往第三警分局東區所詢問，警員搜尋相關案例後阻詐，也誇黃女十分機警，黃女笑著說，「沒有愛情，遇到詐騙」。
第三警分局東區所員警江益賢14日備勤時，接獲40歲黃姓女子疑遇詐騙求助。黃女透露，今年3月在社群軟體認識名為「chien_wei_」的男子，自稱是在哈薩克工作的台北人，1個多月來相談甚歡非常投緣，不過近日網友卻拜託她要領取一件價值不斐的國際包裹，而且還得支付29萬元的報關證明，才能順利收貨，因為詐騙案件多，所以找警方詢問。
員警江益賢聽到黃女描述後，先詢問黃女是不是透過社群軟體認識對方，也當場搜尋新聞上的諸多案例，證明該手法已詐騙老哏，只是仍有很多人自認不會那麼倒楣遇到詐騙，常常因此而失去戒心，員警也稱讚黃女很有警覺心，主動向警方求證更是「很聰明」。
第三警分局呼籲，網路交友陷阱多，詐騙集團常常利用網路交友軟體，向不特定人士搭訕，佯稱自己長居國外，聊天一段時間後，便假稱要寄包裹給被害人，佯稱包裹被海關扣留，需匯款保證金、手續費才能領回等話術，誘騙被害人匯款。提醒民眾，當未曾謀面的網友稱「要借錢」、「寄包裹」或是邀請「一起投資」，只要涉及金錢，請務必提高警覺，若有任何疑問皆可撥打165反詐騙專線及110諮詢，小心求證才能守住辛苦錢。
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