認識1個月男網友託代理包裹 要付29萬熟女找警才知有詐

台中市黃姓女子在1個多月前在臉書認識一名男網友，自稱是在哈薩克工作的台北人，14日男網友要求她協助代收國際包裹，但需先支付一筆29萬的費用，黃女心有疑問，前往第三警分局東區所詢問，警員搜尋相關案例後阻詐，也誇黃女十分機警，黃女笑著說，「沒有愛情，遇到詐騙」。

第三警分局東區所員警江益賢14日備勤時，接獲40歲黃姓女子疑遇詐騙求助。黃女透露，今年3月在社群軟體認識名為「chien_wei_」的男子，自稱是在哈薩克工作的台北人，1個多月來相談甚歡非常投緣，不過近日網友卻拜託她要領取一件價值不斐的國際包裹，而且還得支付29萬元的報關證明，才能順利收貨，因為詐騙案件多，所以找警方詢問。

員警江益賢聽到黃女描述後，先詢問黃女是不是透過社群軟體認識對方，也當場搜尋新聞上的諸多案例，證明該手法已詐騙老哏，只是仍有很多人自認不會那麼倒楣遇到詐騙，常常因此而失去戒心，員警也稱讚黃女很有警覺心，主動向警方求證更是「很聰明」。