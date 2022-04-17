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婦人疑煮食不慎突竄火高雄鹽埕區8民宅陷火海 濃煙狂竄

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市鹽埕區興華街一棟民宅，今早07時58分發生火警，火勢沿著起火民宅竄燒，造成周邊8間房屋陷入火海，高雄市消防局動員34車、73人，火勢約在9點3分許控制，有1名陳姓女子手臂燙傷，疑陳女煮食不慎，造成火警。

據了解，起火民宅為2層木造建築，今早有目擊者看見起火民宅有人在煮食，沒多久突然竄火，起初有民眾企圖以水管、滅火器撲救，但火勢猛烈，隨即由一樓騎樓往內延燒。

高雄市消防局今早7時58分獲報後，出動13個分隊共34車73人投入滅火，由於火勢猛烈，周邊街道都被濃煙覆蓋，火場周邊一度伸手不見五指，幸經消防人員撲救，火勢已在9時3分許控制，清查目前內部無人員受困。

起火地點距離去年10月奪走46條人命的城中城大樓約百公尺，高雄市警局長黃明昭今也到場了解狀況。

高雄市消防局代理局長王志平表示，起火地點為興華街20號，因騎樓放置烹調設備，經訪查後，確認為陳女早上煮食不慎，企圖滅火失敗後造成火勢延燒，陳女手臂也因救火受到燙傷，送醫治療，無生命危險。

王志平說，火警延燒8戶民宅，目前進行殘火處理，也呼籲民眾煮食注意用火安全。

高雄鹽埕區興華街民宅，今早竄火，延燒8戶民宅，周邊街道幾乎伸手不見五指。記者張議晨/攝影
高雄鹽埕區興華街民宅，今早竄火，延燒8戶民宅，周邊街道幾乎伸手不見五指。記者張議晨/攝影
高雄鹽埕區興華街民宅，今早竄火，延燒8戶民宅。記者張議晨/攝影
高雄鹽埕區興華街民宅，今早竄火，延燒8戶民宅。記者張議晨/攝影
火場濃煙狂竄，散發刺鼻惡臭。記者張議晨/攝影
火場濃煙狂竄，散發刺鼻惡臭。記者張議晨/攝影
火場濃煙狂竄，散發刺鼻惡臭。記者張議晨/攝影
火場濃煙狂竄，散發刺鼻惡臭。記者張議晨/攝影
高雄鹽埕區興華街民宅，今早竄火，延燒8戶民宅。記者張議晨/攝影
高雄鹽埕區興華街民宅，今早竄火，延燒8戶民宅。記者張議晨/攝影
起火位置。記者張議晨/攝影
起火位置。記者張議晨/攝影
高雄鹽埕區興華街民宅，今早竄火，延燒8戶民宅。記者張議晨/攝影
高雄鹽埕區興華街民宅，今早竄火，延燒8戶民宅。記者張議晨/攝影

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