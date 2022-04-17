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苗栗三義凌晨火災救出3人 其中2人輕微嗆傷送醫
苗栗縣三義鄉雙潭村天鳳宮一樓後方倉庫今天凌晨3點多起火，二、三樓3人受困，消防人員趕到現場救出，2人輕微嗆傷送醫無大礙，火勢約2個小時撲滅，起火原因及損失進一步調查中。
苗栗縣政府消防局今天凌晨3點22分據報，三義鄉天鳳宮住宅火災，出動三義、銅鑼、苑裡分隊8車，警義消17人趕到現場灌救，發現一樓後方倉庫起火，2樓1人及3樓頂2人受困，消防人員架梯救出3人，其中2人輕微嗆傷送醫，另1人無礙，警義消布線進入灌救，火勢於清晨5點25分撲滅。
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