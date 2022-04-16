家具跳樓大拍賣竟是詐騙 桃園母子險遭詐20萬

桃園一對范姓母子昨日下午前往平鎮區環南路某銀行辦理匯款，不過2人不斷接電話疑在接受指示，引起行員起疑，立即反應給巡簽員警，經了解得知，66歲的范婦在網路上購買家具，店家稱跳樓大拍賣，讓婦人以為幸運，趕緊前往匯款，經員警及行員不斷的勸說，母子倆才恍然大悟自己陷入詐騙陷阱。

平鎮警分局宋屋派出所長姚金寶表示，家住平鎮范婦，日前為添購新的家俱，在網路上隨機找尋店家，經過聯繫店家謊稱將以市價不到1折的價格出售商品，范婦以為撿到便宜，不疑有他前往銀行，準備匯款。

昨日下午母子2人拿著存摺及印鑑跑到銀行準備匯款20萬元至對方指定帳號，但在填寫匯款單時，不斷接電話，讓承辦的行員察覺有異，恰巧巡簽員警前來，行員趕緊請求警方協助。