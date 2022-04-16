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新北男登大屯山迷途 警義消17人搜救下山
新北市許姓男子，今天（16日）獨自從大屯山鞍部往小觀音山方向登山，未料卻迷失方向，新北市消防局獲報，出動警、義消17人入山搜救，3小時后順利找到許男，安全護送他下山，結束一場虛驚。
據了解，許姓男子（52歲）今天（16日）他獨自從大屯山鞍部往小觀音山方向登山。下午3時許，他迷航山林內，趕緊向新北市消防局報案。三芝分隊獲報，出動新警、消共17人員，於菜公坑山步道口集結後，旋即入山搜救。
搜救過程，搜救人員以許男提供座標位置，並由第三大隊值班人員、搜救人員、許男以電話保持三方聯繫，同時，請許男盡可能留在原處，等候救援，搜救人員終於在晚上6時14分尋獲許男，並安全護送他下山，結束一場虛驚。
新北市消防局呼籲，近年登山活動盛行，民眾從事山域活動時，應結伴勿單獨前往，若發生意外，切勿隨意移動，致電119或110提供座標定位，以利搜救人員救援。
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