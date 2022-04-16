新北男登大屯山迷途 警義消17人搜救下山

新北市許姓男子，今天（16日）獨自從大屯山鞍部往小觀音山方向登山，未料卻迷失方向，新北市消防局獲報，出動警、義消17人入山搜救，3小時后順利找到許男，安全護送他下山，結束一場虛驚。

據了解，許姓男子（52歲）今天（16日）他獨自從大屯山鞍部往小觀音山方向登山。下午3時許，他迷航山林內，趕緊向新北市消防局報案。三芝分隊獲報，出動新警、消共17人員，於菜公坑山步道口集結後，旋即入山搜救。

搜救過程，搜救人員以許男提供座標位置，並由第三大隊值班人員、搜救人員、許男以電話保持三方聯繫，同時，請許男盡可能留在原處，等候救援，搜救人員終於在晚上6時14分尋獲許男，並安全護送他下山，結束一場虛驚。