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翻臉？ 移工借刀給國中生玩 反手刺殺稱失手

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣15歲莊姓國中生本月14日晚間，與村內工廠的多名外勞聊天，其中一名外勞「菲日（譯音）」拿出裝飾用小刀借給莊生把玩，疑似笑鬧過頭引起菲日不快，收回刀子刺傷莊生的腹部，其他外勞見狀連忙報告工廠台籍管理人員把莊生送醫救治，幸好脫離險境，警方逮捕菲日後依殺人未遂罪嫌移送地檢署並聲押獲准。

警方調查，溪州鄉莊姓學生認識村內外勞，外勞20至30歲之間，像兄弟般常聚在一起聊天，14日莊生放學後到外勞宿舍外面，找下班在廠外休憩的外勞閒聊，印尼籍外勞菲日拿出裝飾用小刀，刀身約長10公分，借給莊生把玩，疑似笑鬧時引起菲日不快，拿回刀子時反手刺入莊生的肚子，當場血流如注，在場另外4名外勞驚嚇不已，趕快報告台籍幹部通 119把莊生送醫急救。

警方晚間6點多接獲報案，指稱外勞殺害國中生，大甲媽遶境進香隊伍上午離境，維安忙得團團轉的員警連忙前往處理，帶回菲日和4名在場目睹行兇經過的外勞。這4名外勞異口同聲證稱菲日與莊生打鬧嬉笑時，不小心刺傷莊生，絕非故意殺人，菲日也供稱打鬧時失手誤傷莊生。

警詢後，昨天（15日）依殺人未遂罪嫌移送菲日，彰化地檢署偵訊後，認為菲日有逃亡之餘，向彰化地方法院聲押獲准。

彰化縣溪州鄉莊姓國中生被外勞刺傷腹部，送到彰化基督教醫院急救。圖／民眾提供
彰化縣溪州鄉莊姓國中生被外勞刺傷腹部，送到彰化基督教醫院急救。圖／民眾提供

殺人 印尼 大甲媽 遶境 國中生

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