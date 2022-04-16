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大貨車超車疑夾擊機車 騎車外配倒地遭輾死
彰化縣林姓外籍配偶昨晚9點多騎機車外出，疑似擦撞停靠路邊的轎車，又與同方向行駛的大貨車擦撞，林女連人帶車倒地，被急煞的大貨車後輪輾過，當場慘死。警方據報，已調閱路口監視畫面及大貨車行車記錄器以釐清車禍發生原因。
警方調查，林婦（53歲）騎機車沿著溪湖鎮員鹿路二段，由東向西行駛，同方向行駛的後方大貨車超越她時，剛好路邊停放一輛轎車，林婦和機車被「夾擊」，疑因空間不足發生擦撞，她被撞倒地後，遭大貨車後輪輾壓，雖戴安全帽仍擋不住大貨車重量，當場死亡。
警方初步調查，大貨車司機肇事後，後面一輛轎車按喇叭示警，大貨車司機當場停車，擦撞原因未保持安全距離，及轎車未緊靠道路邊緣往路外停放，39歲吳姓大貨車司機與28歲洪姓轎車車主酒測都沒酒精反應，警方將調閱相關錄影畫面查明事故發生原因。
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