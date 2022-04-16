網傳高雄警匪駁火22槍1死 警澄清籲勿轉傳

中央社 / 高雄16日電

各社群通訊軟體流傳警匪駁火影片，指稱高雄大順路鼎山街口有警匪槍戰，且造成歹徒1死，疑為諷刺治安敗壞。高市警局今天澄清，此事為保警107年攔查歹徒，籲民眾勿轉傳。

高雄市政府警察局晚間發布新聞稿指出，社群媒體及通訊軟體近來流傳一段影片，還搭配文字訊息指稱「4月11日高雄大順路鼎山街口，警匪駁火22槍，歹徒1死」、「台灣媒體死光了，沒有一家報導，高雄治安好棒棒」等不實訊息。

警方調查，影片是發生在107年3月27日凌晨，市警局保安警察大隊特勤中隊當時在三民區大順路、鼎山街口家樂福前，攔查1輛轎車，引發警匪槍戰，警方開22槍當街擊斃嫌犯，並在車內查獲槍械毒品案件。

市警局呼籲，民眾切勿轉傳散布影片，以免讓人誤認為近期事件，造成恐慌。另當年執勤的2名員警冒生命危險為社會消弭禍患，具有特殊功績，已獲破格擢升。

警察 社群媒體 毒品

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