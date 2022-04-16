移工疑因細故持刀刺少年腹部險奪命 彰院裁押

中央社 / 彰化縣16日電

莊姓少年到移工友人的宿舍聊天，雙方疑因「玩過頭」起口角，移工涉持刀刺向少年腹部，少年傷重送醫搶救脫險，移工被依殺人未遂罪嫌法辦，檢方訊後聲押，彰化地院昨天裁准。

彰化縣溪州鄉14日晚間發生一起印尼籍移工持刀刺傷15歲莊姓少年案件，少年當場血流如注，友人見狀報警送醫，經搶救才脫離險境，目前仍在醫院治療；涉案移工案發後留在現場，警方趕到依現行犯逮捕，詢問後依涉犯刑法殺人未遂罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

警方今天指出，涉案移工與遭刺傷少年的哥哥曾因交易電動自行車，少年與移工因此互相認識，由於家住附近，一群人經常玩在一起、研究電動自行車改裝，14日晚間疑因「玩過頭」，涉案移工持1把長約20公分刀子刺向莊姓少年腹部1刀，友人見狀嚇得趕緊報案。

轄區彰化縣警察局北斗分局獲報，立即派員警到場，發現犯嫌在宿舍，依現行犯逮捕；少年因腹部嚴重穿刺傷損及內臟，送醫急救後脫離險境。

警方初步調查，犯嫌與被害人先前無嫌隙，2人互相認識，這次疑因「玩過頭」發生口角才會持刀捅人，涉案移工昨天收押。

移工 電動自行車

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