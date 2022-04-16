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小貨車駕駛酒駕自撞護欄 失撞對向BMW汽車釀3傷

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

小貨車駕駛鄭姓男子今天駕車行經新北市汐止區貨櫃引道往中山高速公路方向行駛，酒駕自撞護欄再失控撞上對向一輛BMW汽車，導致汽車上3人受傷送醫，所幸均無生命危險，這起車禍也造成一線車道封閉導致車輛回堵。鄭男酒測值為0.4毫克，警詢後依公共危險及傷害罪嫌移送法辦。

新北市消防局今天下午3時許獲報，汐止區大同路三段貨櫃引道往中山高速公路方向發生車禍有人受傷，警方及消防人員趕抵現場，發現鄭姓男子（46歲）駕駛小貨車沿貨櫃引道往國一方向行駛時，先擦撞護欄後失控衝至對向車道，撞上由陳姓男子（66歲）駕駛的BMW汽車。

由於衝撞力道強大，小貨車左前車頭凹陷幾乎全毀，BMW汽車左前車門也嚴重毀損，幾乎要脫落，由於汽車及小貨車零件散落，警方現場由長安所及交通分隊共5名員警封閉貨櫃引道南下往台北方向一線車道，全力疏導交通並通知清潔隊到場，於今天下午4時45分現場排除，交通恢復正常。

BMW汽車駕駛陳男腰部擦挫傷，同車李姓女子（67歲）臉部輕微擦傷、陳姓女童（3歲）頭部輕微擦傷，3人由救護車送醫治療後無大礙。肇事的鄭男並未受傷但酒測值為0.4毫克，警詢後依公共危險及傷害罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小貨車駕駛鄭姓男子今天駕車行經汐止區貨櫃引道往中山高速公路方向行駛，疑酒駕自撞護欄再失控撞上對向BMW汽車，導致汽車上3人受傷送醫，所幸均無生命危險。記者王長鼎／翻攝
小貨車駕駛鄭姓男子今天駕車行經汐止區貨櫃引道往中山高速公路方向行駛，疑酒駕自撞護欄再失控撞上對向BMW汽車，導致汽車上3人受傷送醫，所幸均無生命危險。記者王長鼎／翻攝
小貨車駕駛鄭姓男子今天駕車行經汐止區貨櫃引道往中山高速公路方向行駛，疑酒駕自撞護欄再失控撞上對向BMW汽車，導致汽車上3人受傷送醫，所幸均無生命危險。記者王長鼎／翻攝
小貨車駕駛鄭姓男子今天駕車行經汐止區貨櫃引道往中山高速公路方向行駛，疑酒駕自撞護欄再失控撞上對向BMW汽車，導致汽車上3人受傷送醫，所幸均無生命危險。記者王長鼎／翻攝
小貨車駕駛鄭姓男子今天駕車行經汐止區貨櫃引道往中山高速公路方向行駛，疑酒駕自撞護欄再失控撞上對向BMW汽車，導致汽車上3人受傷送醫，所幸均無生命危險。記者王長鼎／翻攝
小貨車駕駛鄭姓男子今天駕車行經汐止區貨櫃引道往中山高速公路方向行駛，疑酒駕自撞護欄再失控撞上對向BMW汽車，導致汽車上3人受傷送醫，所幸均無生命危險。記者王長鼎／翻攝
小貨車駕駛鄭姓男子今天駕車行經汐止區貨櫃引道往中山高速公路方向行駛，疑酒駕自撞護欄再失控撞上對向BMW汽車，導致汽車上3人受傷送醫，所幸均無生命危險。記者王長鼎／翻攝
小貨車駕駛鄭姓男子今天駕車行經汐止區貨櫃引道往中山高速公路方向行駛，疑酒駕自撞護欄再失控撞上對向BMW汽車，導致汽車上3人受傷送醫，所幸均無生命危險。記者王長鼎／翻攝

BMW 車道 汐止 酒駕

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