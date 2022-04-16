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台3線阿婆灣又添亡魂⋯男騎士傷重不治 家屬疑肇事逃逸
嘉義縣中埔鄉台3線阿婆灣路段，近3年發生數百起車禍，釀10死366傷慘劇，清晨6點30分中埔鄉台3線301公里附近又發生車禍，21歲江姓男機車騎士重傷，送醫急救不治，車禍原因警方調查釐清。
消防局清晨6點30分獲報，中埔鄉台3線301公里附近發生車禍，消防隊員抵達現場發現為機車車禍，21歲江姓男機車騎士受傷，意識不清，救護人員給予頸圈、長背板固定，持續偵測生命徵象，中埔消防分隊救護車送往嘉市聖馬爾定醫院急救。
江姓騎士急救觀察到下午1點20分，家屬決定放棄治療辦理出院，讓傷者留一口氣回家。死者妹妹臉書發文求助，希望有目擊車輛提供行車紀錄器，釐清哥哥車禍的發生過程
警方呼籲用路人尊重自己及其他用路人的生命安全，行經山區道路應遵守道路標誌、標線、速限及交通安全規則行駛，隨時注意車前狀況，保持安全間距防禦駕駛觀念，避免造成生命危害及交通事故發生。
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