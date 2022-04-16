聽新聞
test
0:00 / 0:00

台3線阿婆灣又添亡魂⋯男騎士傷重不治 家屬疑肇事逃逸

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義中埔鄉台3線阿婆灣路段，近3年發生數百起車禍，釀10死366傷慘劇，清晨6點30分中埔鄉台3線301公里附近又發生車禍，21歲江姓男機車騎士重傷，送醫急救不治，車禍原因警方調查釐清。

消防局清晨6點30分獲報，中埔鄉台3線301公里附近發生車禍，消防隊員抵達現場發現為機車車禍，21歲江姓男機車騎士受傷，意識不清，救護人員給予頸圈、長背板固定，持續偵測生命徵象，中埔消防分隊救護車送往嘉市聖馬爾定醫院急救。

江姓騎士急救觀察到下午1點20分，家屬決定放棄治療辦理出院，讓傷者留一口氣回家。死者妹妹臉書發文求助，希望有目擊車輛提供行車紀錄器，釐清哥哥車禍的發生過程

警方呼籲用路人尊重自己及其他用路人的生命安全，行經山區道路應遵守道路標誌、標線、速限及交通安全規則行駛，隨時注意車前狀況，保持安全間距防禦駕駛觀念，避免造成生命危害及交通事故發生。

嘉義縣中埔鄉台3線阿婆灣路段台3線301公里車禍，21歲江姓男機車騎士重傷，送醫急救不治，車禍原因警方調查釐清。記者魯永明／翻攝
嘉義縣中埔鄉台3線阿婆灣路段台3線301公里車禍，21歲江姓男機車騎士重傷，送醫急救不治，車禍原因警方調查釐清。記者魯永明／翻攝
嘉義縣中埔鄉台3線阿婆灣路段台3線301公里車禍，21歲江姓男機車騎士重傷，送醫急救不治，車禍原因警方調查釐清。記者魯永明／翻攝
嘉義縣中埔鄉台3線阿婆灣路段台3線301公里車禍，21歲江姓男機車騎士重傷，送醫急救不治，車禍原因警方調查釐清。記者魯永明／翻攝
嘉義縣中埔鄉台3線阿婆灣路段台3線301公里車禍，21歲江姓男機車騎士重傷，送醫急救不治，車禍原因警方調查釐清。記者魯永明／翻攝
嘉義縣中埔鄉台3線阿婆灣路段台3線301公里車禍，21歲江姓男機車騎士重傷，送醫急救不治，車禍原因警方調查釐清。記者魯永明／翻攝

車禍 中埔 嘉義 機車騎士

延伸閱讀

6惡煞討30萬棒打債務人傷重不治 二審4嫌判決大逆轉

嘉縣中埔台3線重機撞護欄 男騎士送醫不治

17歲男隔離期未滿還無照開車撞電桿 警、衛雙祭重罰

台3線區間測速龍潭超速最嚴重 1重機失血1.2萬最高

相關新聞

高雄鹽埕區傍晚又傳火警 1日兩件都在「城中城」周邊

高雄鹽埕區興華街一棟鐵皮民宅，今早7點58分許發生火警，11棟房屋陷入火海，高雄市消防局動員13個分隊，耗時1小時才控制...

台南市四草大道雜草火災 疑年輕男女放鞭炮不慎引燃

台南市安南區四草大道旁，今天中午11點多發生雜草火災，消防人員到場後出水撲滅火勢，火勢約在30分鐘後撲滅。消防人員在場發...

小貓天花板跑步被嫌吵 翁抓3隻套袋打死結扔水溝害溺斃

台中施姓老翁不滿天花板有小貓跑來跑去干擾他生活，竟抓3隻幼貓裝進鞋盒，還套塑膠袋打死結扔進水溝，鄰居聽見貓叫救援才驚見1...

外送員一言不合上演全武行 南警：依法究辦

台南市郭姓男外送員因與店家發生送餐糾紛，在一旁用餐的曾姓男外送員，見郭口氣不佳立即出面制止，雙方發生口角糾紛及肢體衝突，...

影／暗夜員林市區快炒店頂樓熊熊烈火 驚呆附近居民

彰化縣員林市大同路一家快炒自助餐店今晚8點發生火警，由於位於店面密集的市區，造成附近居民一陣驚慌，幸好消防隊在半小時就撲...

不爽買10塊錢脆麵等太久 新北男「飛踢」狠踹6旬婦屁股

新北市一名賴姓工人，日前在超商排隊買10塊錢統一脆麵，疑不滿前方婦人結帳完頻頻跟店員聊天，情緒大發罵「還要多久」並嗆三字...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。