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真的沒偷喝！載運滿車啤酒掉落滿地 司機酒測值0非酒駕

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

蔡姓男子今晚駕駛大貨車行經台2線鼻頭路段，滿車一箱箱啤酒瓶疑未裝載妥當，掉落後散布路面，影響交通。警方獲報到場指揮交通，並將依道路交通管理處罰條例舉發，罰鍰3千元到1萬8千元。

年約60歲蔡姓男子今晚6點多開車行駛台2線，在基隆往宜蘭方向指標86.5K附近，曳引子車上的貨物掉落路面，一箱箱啤酒散路車道，造成單向交通串斷。

警方到場對蔡男實施呼氣體內酒精濃度測試，數值為○，非酒後駕車，將依道路交通管理處罰條例第30條「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」開罰。

警方表示，事故發生後，因雙向行車不多，員警實施交通管制單線雙向通行，交通未受太大影響，晚間8點左右完成清理作業，恢復正常通行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡姓男子今晚駕駛大貨車行經台2線鼻頭路段時，車上啤酒瓶疑未裝載妥當，掉落後散布路面，影響交通。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子今晚駕駛大貨車行經台2線鼻頭路段時，車上啤酒瓶疑未裝載妥當，掉落後散布路面，影響交通。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子今晚駕駛大貨車行經台2線鼻頭路段時，車上啤酒瓶疑未裝載妥當，掉落後散布路面，影響交通。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子今晚駕駛大貨車行經台2線鼻頭路段時，車上啤酒瓶疑未裝載妥當，掉落後散布路面，影響交通。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子今晚駕駛大貨車行經台2線鼻頭路段時，車上啤酒瓶疑未裝載妥當，掉落後散布路面，影響交通。記者邱瑞杰／翻攝
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