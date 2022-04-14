真的沒偷喝！載運滿車啤酒掉落滿地 司機酒測值0非酒駕
蔡姓男子今晚駕駛大貨車行經台2線鼻頭路段，滿車一箱箱啤酒瓶疑未裝載妥當，掉落後散布路面，影響交通。警方獲報到場指揮交通，並將依道路交通管理處罰條例舉發，罰鍰3千元到1萬8千元。
年約60歲蔡姓男子今晚6點多開車行駛台2線，在基隆往宜蘭方向指標86.5K附近，曳引子車上的貨物掉落路面，一箱箱啤酒散路車道，造成單向交通串斷。
警方到場對蔡男實施呼氣體內酒精濃度測試，數值為○，非酒後駕車，將依道路交通管理處罰條例第30條「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」開罰。
警方表示，事故發生後，因雙向行車不多，員警實施交通管制單線雙向通行，交通未受太大影響，晚間8點左右完成清理作業，恢復正常通行。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言