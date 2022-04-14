染疫連環爆2刑警遭拔官拔牌 考績會決議記1大過報核定

基隆市兩名刑事警察染疫，市警局調查兩人接受疫調時有所隱瞞，導致多位同仁染疫，嚴重影響警譽，繼日前調職後，今天召開考績委員會，決議各記1大過報請內警政署核定。市警局後續將再召開人評會，另行處分。

市警局同時表示，警二分局長蘇旭茂因考核監督所屬不周，內政部警政署今天下午已發布人事令，將他調任嘉義縣警察局水上分局長。

市警局表示，警一、二分局汪姓、林姓刑事警察確診新冠肺炎，事後查出汪員夜勤不假外出，深夜和林員到小吃店與女子飲宴染疫。此外兩人接受疫調時有所隱瞞，未全吐實，導致市警局接連20多人染疫，嚴重影響警譽。

市警局11日發布人事調整，林員改調非主管職務，汪員改調制服警察，整肅警紀。行政懲處部分，警局今天召開考績委員會，認定因汪、林二員言行失檢、影響警譽重大，決議依警察人員獎懲標準各記1大過，報請內警政署核定。