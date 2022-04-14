三重忠孝碼頭有浮屍 悠遊卡辨識身分家屬到場指認

新北市三重區忠孝碼頭，今天（14日）下午近5時許，民眾發現有人在碼頭邊載浮載沉，趕緊通知消防局派員前來處理，經拉救上岸，檢視男子已明顯死亡，稍早已通知死者兒子到場指認。

據了解，死者廖姓男子（68歲），長年受宿疾所苦，時有輕生念頭，昨天（13日）獨自外出後便失去聯繫，家人遍尋不到其蹤影報警協尋。今天（14日）傍晚近5時許，運動民眾發現，新北市三重區忠孝碼頭邊有人載浮載沉，趕緊通知消防局派員前來處理。

經消防員將人拉救上岸，檢視已明顯死亡，經通知轄區警到場，從死者廖男身上搜出一張記名悠遊卡，經比對後確認為廖男所有，稍早已通知死者兒子到場指認。由於廖男身上沒有侵入性傷口，目前朝自殺偵辦。