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黑賓士桃園市區連撞5車 男駕駛疑心臟病發自撞燈桿猝逝

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區昨天下午發生一連串車禍，一名男子開著黑賓士沿民權路撞倒4台機車，左轉成功路後又撞上一輛轎車尾，最後自撞路口燈柱；警方初步研判他未酒駕、車速不快，且經醫院判定是心因性猝逝，可能是意外，將報請檢方相驗釐清確切死因。

警方調查，呂姓男子（61歲）昨天下午2時許獨自駕駛賓士轎車，行經桃園區民權路時突然開始飄移，撞上路邊4輛機車後，隨後左轉沿成功路直行，在成功中正路口時先碰撞由中正路右轉成功路的許姓男子轎車車尾，最後撞上路口路燈柱停下。

警消獲報後趕抵到場時，見呂男已陷入昏迷，緊急送醫，但他仍在下午5時許宣告不治，未檢測出酒駕，且車輛受損也不嚴重，疑車速不快；醫院研判呂是心因性猝死，另家屬也表示他生前有胸悶症狀，檢方將相驗釐清確切死因。

呂男昨天下午駕車在桃園市區連撞5車，最後自撞路燈桿停下，疑是心血管相關疾病發作猝逝。圖／讀者提供
呂男昨天下午駕車在桃園市區連撞5車，最後自撞路燈桿停下，疑是心血管相關疾病發作猝逝。圖／讀者提供
呂男昨天下午駕車在桃園市區連撞5車，最後自撞路燈桿停下，疑是心血管相關疾病發作猝逝。圖／讀者提供
呂男昨天下午駕車在桃園市區連撞5車，最後自撞路燈桿停下，疑是心血管相關疾病發作猝逝。圖／讀者提供

桃園 酒駕 車禍

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