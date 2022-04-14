黑賓士桃園市區連撞5車 男駕駛疑心臟病發自撞燈桿猝逝

桃園市桃園區昨天下午發生一連串車禍，一名男子開著黑賓士沿民權路撞倒4台機車，左轉成功路後又撞上一輛轎車尾，最後自撞路口燈柱；警方初步研判他未酒駕、車速不快，且經醫院判定是心因性猝逝，可能是意外，將報請檢方相驗釐清確切死因。

警方調查，呂姓男子（61歲）昨天下午2時許獨自駕駛賓士轎車，行經桃園區民權路時突然開始飄移，撞上路邊4輛機車後，隨後左轉沿成功路直行，在成功中正路口時先碰撞由中正路右轉成功路的許姓男子轎車車尾，最後撞上路口路燈柱停下。