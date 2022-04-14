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防詐萌招融化你心！豐原警推30張「貓系列防詐早安圖」

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

「早安，朋友。」許多民眾一早都會在通訊軟體中，接收到，或傳送早安圖，溫馨問候身邊親朋好友，台中豐原警分局見此趨勢，去年首次推出「防詐早安圖」，今年因應虎年，推出30張「貓系列防詐早安圖」，希望藉此達到防詐宣傳效果。

台中市豐原警分局表示，今年推出「貓系列防詐早安圖」，以各品種貓咪及不同動作姿態，搭配各類詐騙手法防詐短句，直、橫式各設計15張，總計30張，每天都有不同的超萌早安圖可傳送，每日一張，讓民眾能傳好傳滿一整月。

豐原警分局長劉安杰指出，警方致力將犯罪預防宣導多元化，從本分局獨有之台灣警察熊讚宣導口罩、豐原分局專屬電腦桌布、手機桌布等，這次再推出新系列的「防詐早安圖」，將犯罪預防宣導融入民眾日常生活，除了暖暖的問候，更能提醒親朋好友們避免遭受詐騙。

豐原警方提到，每張的「貓系列防詐早安圖」都可愛到融化，民眾可至豐原分局臉書粉絲專頁「豐原警好讚」免費下載使用，歡迎大家，一起收編這些超萌「貓咪防詐早安圖」。

台中市豐原警分局推出「貓系列防詐早安圖」，以各品種貓咪及不同動作姿態，搭配各類詐騙手法防詐短句，直、橫式各設計15張，總計30張。圖／豐原警分局提供
台中市豐原警分局推出「貓系列防詐早安圖」，以各品種貓咪及不同動作姿態，搭配各類詐騙手法防詐短句，直、橫式各設計15張，總計30張。圖／豐原警分局提供
台中豐原警分局今年推出共30張的「貓系列防詐早安圖」，民眾可於「豐原警好讚」臉書粉專下載使用。圖／豐原警分局提供
台中豐原警分局今年推出共30張的「貓系列防詐早安圖」，民眾可於「豐原警好讚」臉書粉專下載使用。圖／豐原警分局提供
台中市豐原警分局推出「貓系列防詐早安圖」，以各品種貓咪及不同動作姿態，搭配各類詐騙手法防詐短句，直、橫式各設計15張，總計30張。圖／豐原警分局提供
台中市豐原警分局推出「貓系列防詐早安圖」，以各品種貓咪及不同動作姿態，搭配各類詐騙手法防詐短句，直、橫式各設計15張，總計30張。圖／豐原警分局提供

貓咪 詐騙 警察

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