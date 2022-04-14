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影／七旬男騎車載妻疑心臟病發 半途倒地送醫不治

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市70多歲黃姓男子今天下午騎機車載妻子，行經板橋區縣民大道，疑身體不適，連人帶車半途倒地，經送醫搶救仍宣告不治。據了解，黃男有心臟病史，是否為心臟病發引起，有待進一步調查釐清。

新北市消防局今天下午2時40分左右獲報，板橋區縣民大道與民生路口發生車禍，警方及救護人員到場，發現74歲黃姓男子倒臥在地，已無生命跡象，黃妻則是身上多處擦挫傷，意識清楚。

救護人員緊急施以CPR急救，並送往板橋亞東醫院，急救至下午3時35分宣告死亡。

據了解，黃男有心臟病史，今天下午騎機車載妻，由板區縣民大道往北市方向行人，在靠近民生路口時，疑身體突然不適，愈騎愈往路邊靠近，最後不慎自摔，未與其他人車有碰撞事故。警方依規定照相、測繪並調閱路口監視器，以釐清案情。

新北市70多歲黃姓男子今天下午騎機車載妻子，行經板橋區縣民大道時疑心臟病發，半途倒地，經送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市70多歲黃姓男子今天下午騎機車載妻子，行經板橋區縣民大道時疑心臟病發，半途倒地，經送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市70多歲黃姓男子今天下午騎機車載妻子，行經板橋區縣民大道時疑心臟病發，半途倒地，經送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市70多歲黃姓男子今天下午騎機車載妻子，行經板橋區縣民大道時疑心臟病發，半途倒地，經送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝

心臟病

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