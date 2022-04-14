影／七旬男騎車載妻疑心臟病發 半途倒地送醫不治

新北市70多歲黃姓男子今天下午騎機車載妻子，行經板橋區縣民大道，疑身體不適，連人帶車半途倒地，經送醫搶救仍宣告不治。據了解，黃男有心臟病史，是否為心臟病發引起，有待進一步調查釐清。

新北市消防局今天下午2時40分左右獲報，板橋區縣民大道與民生路口發生車禍，警方及救護人員到場，發現74歲黃姓男子倒臥在地，已無生命跡象，黃妻則是身上多處擦挫傷，意識清楚。

救護人員緊急施以CPR急救，並送往板橋亞東醫院，急救至下午3時35分宣告死亡。