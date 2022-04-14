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影／永和警執勤路檢爽玩手遊 分局督察組：祭申誡一支

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市警永和分局有警員日前凌晨路檢執勤時，竟站路邊打起手遊，民眾發現上前問「執行公務你在玩手遊？」錄影後至分局督察組檢舉。事發影片曝光，只見該名警員被抓包後，心虛迅速關掉畫面；警方表示，經查證屬實，已對該名警員祭出一支申誡。

據了解，永和分局永和派出所官姓警員，10日跟同仁一起執行凌晨2點至4點的路檢勤務，將警車停在永和路一段路邊，下車站崗，孰料卻疑因深夜人少，官員竟直接站在路旁，開手機玩起手遊來。

一名林姓男子凌晨2點多經過，發現有警員疑似執勤玩手機，從他身後走上前錄影，員警發現被抓包，立刻將手機放下試圖關掉畫面，林男嗆「不要閃啊」，警員回「什麼事情？」林男直接說「執行公務你在玩手遊？」警員說「是」。

影片全長1分多鐘，只見林男接著說「我會告訴你們督察組長」，警員回「你還有什麼事情？」，另一名同仁則說「沒事就不要妨礙我們」，林男不爽嗆「我有妨害公務嗎？」，另一名同仁則回「那你跟我們講話幹嗎？」雙方不歡而散。

永和分局表示，督察組10日接獲林男檢舉，經查證確實屬實，11日便對官姓警員祭出申誡一支，並強調，已依規定簽報議處在案加強勤務督導，且列案例教育，避免類似情事再度發生。

據悉，林男過去就曾多次檢舉警員在外執勤時睡覺、玩手遊等案，新北市新莊、板橋、中和、永和都有他出沒過的紀錄。

有民眾日前凌晨發現警員執勤路檢時在玩手遊，向永和警分局督察室檢舉。記者翁至成／翻攝
有民眾日前凌晨發現警員執勤路檢時在玩手遊，向永和警分局督察室檢舉。記者翁至成／翻攝
有民眾日前凌晨發現警員執勤路檢時在玩手遊，向永和警分局督察室檢舉。記者翁至成／翻攝
有民眾日前凌晨發現警員執勤路檢時在玩手遊，向永和警分局督察室檢舉。記者翁至成／翻攝

妨害公務

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