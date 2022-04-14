聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／福和橋下涵洞遊民酒後放火 永和警當場逮捕縱火犯

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

連接台北市中正區和新北市永和區的福和橋下涵洞，前天晚上因不明原因發生火災，消防隊7分鐘迅速撲滅火勢，無人傷。當時有民眾指稱有人縱火，警方清查現場，果然發現有可疑男子徘徊，他警詢時渾身酒氣坦承縱火，被依公共危險罪嫌送辦。

新北市消防局12日晚上6點57分獲報，永和區林森路和環河東路三段路口（福和橋正下方涵洞處）發生火災，趕抵滅火，於晚上7點4分撲滅，燃燒面積約5平方公尺，多為雜物，無人傷亡。

警消趕抵，在場民眾向警方稱疑似有人縱火，當地警方秀朗派出所員警立刻搜查現場，發現一名王姓男子（60歲）在旁觀看火勢、形跡可疑，叫住詢問，他渾身酒氣坦承「是我做的」，被依公共危險罪嫌送辦。

據悉，他是常在福和橋下涵洞居住的遊民，辯稱當天酒後情緒不好，才拿打火機點火洩憤。

新北市永和區福和橋下涵洞，前天晚上遭人縱火，幸無人傷。圖／擷取自臉書社團「我是永和人」
新北市永和區福和橋下涵洞，前天晚上遭人縱火，幸無人傷。圖／擷取自臉書社團「我是永和人」
永和警方當場逮捕涉嫌縱火嫌犯，他警詢時坦承犯行。記者翁至成／翻攝
永和警方當場逮捕涉嫌縱火嫌犯，他警詢時坦承犯行。記者翁至成／翻攝

縱火 火災

延伸閱讀

新北永和地下道傳縱火 6旬翁稱「不爽遊民堆雜物」

馬斯克問「推特總部改遊民招容所？」 貝佐斯在內91%叫好

影／被指欠債未還 永和8旬婦接詐騙電話急領錢 幸被阻

遊民問題縣市不同步 柯文哲倡竹竹施政：該整併先整併

相關新聞

17歲男隔離期未滿還無照開車撞電桿 警、衛雙祭重罰

嘉義縣17歲朱姓少年今天上午8點35分，駕駛汽車沿中埔鄉台3線北往南方向行駛，不慎擦撞路邊電線桿，警方到場依法舉發，卻也...

防止陣頭鬥毆再發生 北港警分局召集宮廟簽「約制書」

農曆3月23日是媽祖生日，每逢農曆3月全台各地媽祖紛紛遶境祈福，繼本月9日發生北港武德宮事件警方出動快打部隊，後續還有4...

影／沒幫酒醉的顧客微波加熱食品 超商店員慘遭痛毆

台北市大安區內一家超商黃姓店員，竟因沒有幫吳姓酒醉顧客微波食品，被對方痛毆。

7旬男凌晨騎單車去賣芭樂 未裝燈被休旅車撞飛送醫亡

雲林縣西螺大橋9日凌晨5點22分，發生一起休旅車追撞自行車事故，自行車騎士命危送醫，急救後宣告不治。肇事原因經警方初步分...

員林皇潮鼎宴會館中鏢 婚宴確診者多來自外縣市

彰化縣政府今天公佈確診者新足跡有二處，其中員林市皇潮鼎宴會館是熱門的婚宴及地方辦活動聚餐的餐廳，引發關注，員林市清潔隊今...

影／台64線東向6.6公里翻車 駕駛幸運沒傷

新北市張姓小貨車駕駛（44歲），今天下午2時許，駕車載著機械零件，準備返回位於三重的公司，途中，張男行經台64線東向6....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。