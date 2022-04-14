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影／福和橋下涵洞遊民酒後放火 永和警當場逮捕縱火犯
連接台北市中正區和新北市永和區的福和橋下涵洞，前天晚上因不明原因發生火災，消防隊7分鐘迅速撲滅火勢，無人傷。當時有民眾指稱有人縱火，警方清查現場，果然發現有可疑男子徘徊，他警詢時渾身酒氣坦承縱火，被依公共危險罪嫌送辦。
新北市消防局12日晚上6點57分獲報，永和區林森路和環河東路三段路口（福和橋正下方涵洞處）發生火災，趕抵滅火，於晚上7點4分撲滅，燃燒面積約5平方公尺，多為雜物，無人傷亡。
警消趕抵，在場民眾向警方稱疑似有人縱火，當地警方秀朗派出所員警立刻搜查現場，發現一名王姓男子（60歲）在旁觀看火勢、形跡可疑，叫住詢問，他渾身酒氣坦承「是我做的」，被依公共危險罪嫌送辦。
據悉，他是常在福和橋下涵洞居住的遊民，辯稱當天酒後情緒不好，才拿打火機點火洩憤。
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