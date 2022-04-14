影／板橋托嬰中心傳女嬰遭棉被蓋頭窒息 開罰24萬

新北市板橋區一間托嬰中心傳出9個月大徐姓女嬰午睡時，照護員有將棉被拉至頭部，女嬰還側身把腳放在棉被上，時隔四小時準備再喝奶，發現無生命跡象，送醫急救仍宣告不治，家屬獲悉難過不已，不滿女嬰就此殞命，要托嬰中心交待清楚，負起相關責任。

新北市社會局兒童托育科督導吳佳益今天表示，經檢視托嬰中心監視器畫面，發現女嬰在下午1時許仍有活動狀態，接近下午2時照護員安撫時，持續有將棉被蓋頭並側身以腳置於棉被上10餘分鐘，下午3時後陸續有孩子起床並有將棉被拉起，接近下午5時，照護員來確認狀況時，見女嬰呈趴睡，將女嬰翻身後發覺有異常，隨即急救並撥打119叫救護車。

吳佳益表示，觀看監視器畫面後，女嬰有趴睡及棉被覆蓋的情況，認為托嬰中心及照護員有照護不當的情況，以致延誤就醫時機，依兒童及少年福利與權益保障法對托嬰中心及照護員各處以最高罰鍰24萬元，另托嬰中心師生比不符規定，也要求限期改善。

托嬰中心林姓負責人表示，遇到這種事情與家長同樣倍受煎熬，會再與女嬰家長進行溝通與安撫處理，是否有照護上的疏失，靜待檢警司法單位來調查釐清。