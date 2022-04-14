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侯友宜、陳時中聯合記者會 現場媒體「快篩陽性」全體急篩檢

影／趕著載女友 男騎機車撞上救護車受傷送醫急救

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

台東縣消防局救護車今天下午執勤，行經台東市開封街與更生路口，尤姓男子騎機車通過更生路口發生碰撞，機車撞到救護車左側倒地，尤男身上多處擦傷，執勤消防員立即下車為男子敷藥、送醫急救，事故詳細原因仍由警方調查。

據了解，尤姓男子今天下午4時許，騎機車從更生路往火車站方向要去接女友，行經開封街口，1輛台東縣消防局救護車出任務，執勤正好穿越路口，二車發生碰撞後，救護車左側嚴重凹陷、窗戶破碎，尤男子也摔車倒地受傷。

救護車執行人員，立即停車下車察看並呼叫支援，救護人員為尤男施救包紮後提醒他說，先聯絡女友、不要讓她等太久擔心；還安慰他，只是擦傷、等一下到醫院檢查一下，車子壞了再修就好、不要太擔心。

台東縣消防局救護車被撞凹陷、車窗破碎。記者卜敏正／攝影
台東縣消防局救護車被撞凹陷、車窗破碎。記者卜敏正／攝影
救護車行經開封街和更生路口 與機車相撞，車子側邊凹陷、車窗破碎。記者卜敏正／攝影
救護車行經開封街和更生路口 與機車相撞，車子側邊凹陷、車窗破碎。記者卜敏正／攝影

救護車 台東

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