影／趕著載女友 男騎機車撞上救護車受傷送醫急救

台東縣消防局救護車今天下午執勤，行經台東市開封街與更生路口，尤姓男子騎機車通過更生路口發生碰撞，機車撞到救護車左側倒地，尤男身上多處擦傷，執勤消防員立即下車為男子敷藥、送醫急救，事故詳細原因仍由警方調查。

據了解，尤姓男子今天下午4時許，騎機車從更生路往火車站方向要去接女友，行經開封街口，1輛台東縣消防局救護車出任務，執勤正好穿越路口，二車發生碰撞後，救護車左側嚴重凹陷、窗戶破碎，尤男子也摔車倒地受傷。