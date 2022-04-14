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中正研究生打高端昏迷動腦手術 家屬告醫院少1塊頭蓋骨
中正大學法律所黃姓研究生去年9月10日至民雄衛生所打高端疫苗，當月16日騎機車停等紅綠燈時突然昏迷。黃生指導教授盧映潔出面指控，大林慈濟醫院交付兩塊頭蓋骨時竟然漏給一塊，導致黃生被多進行一次頭蓋骨縫合手術，家長決定提出民刑事訴訟。
大林慈濟院方表示，尊重家屬意願，靜待司法判決。
盧映潔指出，黃生因血栓昏迷後，先後在大林慈濟醫院進行兩次腦部降壓手術，分別取下左右各一塊頭蓋骨，後為就近照顧，去年11月10日轉院至林口長庚醫院，為進行頭蓋骨縫合手術家屬於11月29日去取兩塊頭蓋骨時，大林慈濟醫院僅交付1塊頭蓋骨。
盧映潔說，因頭蓋骨是用密封容器裝起，家屬無法確認內容物，院方人員表示內有兩塊頭蓋骨，但是林口長庚醫院12月8日下午3點動刀卻發現容器內只有1塊頭蓋骨，緊急聯絡大林慈濟醫院，晚間10點多另塊頭蓋骨才由救護車送到，兩天後才動第二次頭蓋骨縫合手術。
黃生家長認為，大林慈濟院方疏失，導致他必須再次面臨重大手術風險，經盧映潔協助，先申請嘉義縣衛生局醫療糾紛調處，院方卻僅提出3萬6千元慰問金，後增至6萬元，雙方落差太多調處不成，後決定委由嘉義法扶律師，對院方提出民刑事訴訟。
嘉義縣衛生局長趙紋華說，大林慈濟與中正大學研究生家屬，針對醫療糾紛申請調處不成立，家屬走司法途徑維護權益，大林慈濟坦承醫療行政疏失，並非醫療疏失，衛生局調查認定醫療行政疏失，將依醫療法裁罰，罰則最少5萬最高25萬元罰款。
另，黃生注射高端疫苗後昏迷至今，家屬向中央提出藥害救濟120萬元，去年12月9日國家生技醫療產業策進會函文表示此案不合預防接種受害救濟給付要件，表示無醫學實證說明與血栓併血小板低下症候群之關聯性。對此，家長決定提起訴願，現仍程序中。
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