中正研究生打高端昏迷動腦手術 家屬告醫院少1塊頭蓋骨

中正大學法律所黃姓研究生去年9月10日至民雄衛生所打高端疫苗，當月16日騎機車停等紅綠燈時突然昏迷。黃生指導教授盧映潔出面指控，大林慈濟醫院交付兩塊頭蓋骨時竟然漏給一塊，導致黃生被多進行一次頭蓋骨縫合手術，家長決定提出民刑事訴訟。

大林慈濟院方表示，尊重家屬意願，靜待司法判決。

盧映潔指出，黃生因血栓昏迷後，先後在大林慈濟醫院進行兩次腦部降壓手術，分別取下左右各一塊頭蓋骨，後為就近照顧，去年11月10日轉院至林口長庚醫院，為進行頭蓋骨縫合手術家屬於11月29日去取兩塊頭蓋骨時，大林慈濟醫院僅交付1塊頭蓋骨。

盧映潔說，因頭蓋骨是用密封容器裝起，家屬無法確認內容物，院方人員表示內有兩塊頭蓋骨，但是林口長庚醫院12月8日下午3點動刀卻發現容器內只有1塊頭蓋骨，緊急聯絡大林慈濟醫院，晚間10點多另塊頭蓋骨才由救護車送到，兩天後才動第二次頭蓋骨縫合手術。

黃生家長認為，大林慈濟院方疏失，導致他必須再次面臨重大手術風險，經盧映潔協助，先申請嘉義縣衛生局醫療糾紛調處，院方卻僅提出3萬6千元慰問金，後增至6萬元，雙方落差太多調處不成，後決定委由嘉義法扶律師，對院方提出民刑事訴訟。

嘉義縣衛生局長趙紋華說，大林慈濟與中正大學研究生家屬，針對醫療糾紛申請調處不成立，家屬走司法途徑維護權益，大林慈濟坦承醫療行政疏失，並非醫療疏失，衛生局調查認定醫療行政疏失，將依醫療法裁罰，罰則最少5萬最高25萬元罰款。