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侯友宜、陳時中聯合記者會 現場媒體「快篩陽性」全體急篩檢

影／半夜在家燃燒廢紙引祝融 中警機智救出受困女

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中陳姓女子昨天凌晨在家燃燒廢紙，一時不慎引起火勢，大雅警方獲報後趕往，僅見其9旬母親倉惶呆坐在家門口，表示自己女兒仍在裡面，警員隨即用滅火器滅火，衝進住家救出陳女；陳女僅脖子、手部疑似燙傷，送至台中榮總治療。

台中大雅昌平路一處民宅，昨天清晨1時許傳出火警，大雅警分局馬岡所警員周柏穎、施妙樺獲報趕往現場，僅見一名9旬老婦呆坐在門口，表情倉惶，接著發現屋內有只金爐竄出明顯火勢。

老婦急著向警方表示，自己女兒還在屋內，警員周柏穎立即拿出巡邏車上的小型滅火器朝金爐噴灑，減小火勢後衝入火場，從房間內救出陳女。幸陳女意識清楚，行動正常，僅手部、脖子疑似燙傷，由119救護人員送至台中榮總治療，隨後由消防隊員撲滅火勢。

問及起火原因，老婦向警方說明，女兒原想清理家中廢紙，於是放在金爐中燒，怎料火勢竟一發不可收拾，用水潑灑仍無法撲滅，才鬧出此事；感謝警員英勇救人，才能讓母女2人皆平安。

馬岡所所長林武傑呼籲民眾，發生火災時應保持鎮定，千萬別驚慌，設法防止火與濃煙的侵襲，讓自己保持在相對安全之區域，並撥打119報案，盡快與外面取得聯繫，讓警、消人員知道人受困何處，爭取救援先機。

大雅警員周柏穎用滅火器減小火勢，隨後衝入火場救出陳女。幸陳女意識清楚，行動正常，僅手部、脖子疑似燙傷，由119救護人員送至台中榮總治療。記者劉柏均／翻攝
大雅警員周柏穎用滅火器減小火勢，隨後衝入火場救出陳女。幸陳女意識清楚，行動正常，僅手部、脖子疑似燙傷，由119救護人員送至台中榮總治療。記者劉柏均／翻攝
陳女意識清楚，行動正常，僅手部、脖子疑似燙傷，由119救護人員送至台中榮總治療，隨後由消防隊員撲滅火勢。記者劉柏均／翻攝
陳女意識清楚，行動正常，僅手部、脖子疑似燙傷，由119救護人員送至台中榮總治療，隨後由消防隊員撲滅火勢。記者劉柏均／翻攝

台中榮總 廢紙

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