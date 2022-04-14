影／半夜在家燃燒廢紙引祝融 中警機智救出受困女

台中陳姓女子昨天凌晨在家燃燒廢紙，一時不慎引起火勢，大雅警方獲報後趕往，僅見其9旬母親倉惶呆坐在家門口，表示自己女兒仍在裡面，警員隨即用滅火器滅火，衝進住家救出陳女；陳女僅脖子、手部疑似燙傷，送至台中榮總治療。

台中大雅昌平路一處民宅，昨天清晨1時許傳出火警，大雅警分局馬岡所警員周柏穎、施妙樺獲報趕往現場，僅見一名9旬老婦呆坐在門口，表情倉惶，接著發現屋內有只金爐竄出明顯火勢。

老婦急著向警方表示，自己女兒還在屋內，警員周柏穎立即拿出巡邏車上的小型滅火器朝金爐噴灑，減小火勢後衝入火場，從房間內救出陳女。幸陳女意識清楚，行動正常，僅手部、脖子疑似燙傷，由119救護人員送至台中榮總治療，隨後由消防隊員撲滅火勢。

問及起火原因，老婦向警方說明，女兒原想清理家中廢紙，於是放在金爐中燒，怎料火勢竟一發不可收拾，用水潑灑仍無法撲滅，才鬧出此事；感謝警員英勇救人，才能讓母女2人皆平安。