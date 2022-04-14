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新莊World Gym健身房裝修未申報 稽查未過收3張限改單

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

World Gym世界健身俱樂部新莊店，自行裝修室內沒向新北市工務局申準，昨天（13日）下午新北市消防局先派人前往稽查，現場發現沒「施工防護計畫書」、多項消防設備因施工關閉、防火管理員異動未領用，依法當場開3張限期改善通知單，要求限期改善後複檢。

據了解，World Gym世界健身俱樂部新莊店，日前自行請工人裝修室內，卻未依規定向新北市政府工務局申報，也無向新北市消防局提報「施工中消防防護計畫」。新北市政府消防局昨天下午近5時許，派員前往稽查。

發現World Gym世界健身俱樂部新莊店內，因裝修自行關閉3項消防設備（包含撒水系統、警報設備、廣播設備等），卻無配置替代性「消防安全設備」同時，施工期間，也未有「進行中消防防護計畫」、「自衛消防編組演練」，加上「防火管理人異動」當場開出3張「限期改善通知單」分別限期7天到一個月內改善後複檢，並在店外貼上「不合格場所」讓市民注意。

新北市政府消防局表示，依據消防法施行細則第15條規範，遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時，應另定消防防護計畫，以監督施工單位用火、用電情形。防火管理場所遇有以上情形時，應在施工前主動提報施工中消防防護計畫，違反規定者，將依消防法第40條予以限期改善，並針對場所進行不合格公告，逾期未改善者，處新台幣1萬至5萬罰鍰。

另外，立法院審議消防法修正草案，未來營業場所若有缺失將取消限期改善直接罰鍰、加重防火管理缺失罰鍰，並得要求違規業者勒令停工。呼籲業主應落實相關規定與申報，以保障消費者生命財產安全。

消防安檢未過，World Gym世界健身俱樂部新莊店門口貼上「不合格場所」讓市民注意。記者曾伯愷／翻攝
消防安檢未過，World Gym世界健身俱樂部新莊店門口貼上「不合格場所」讓市民注意。記者曾伯愷／翻攝
World Gym世界健身俱樂部新莊店警報設備關閉，被開限期改善通知單。記者曾伯愷／翻攝
World Gym世界健身俱樂部新莊店警報設備關閉，被開限期改善通知單。記者曾伯愷／翻攝
World Gym世界健身俱樂部新莊店，因部分消防安檢未過，被開三張限期改善通知單。記者曾伯愷／翻攝
World Gym世界健身俱樂部新莊店，因部分消防安檢未過，被開三張限期改善通知單。記者曾伯愷／翻攝
World Gym世界健身俱樂部新莊店，因部分消防安檢未過，被開三張限期改善通知單。記者曾伯愷／翻攝
World Gym世界健身俱樂部新莊店，因部分消防安檢未過，被開三張限期改善通知單。記者曾伯愷／翻攝
World Gym世界健身俱樂部新莊店，因部分消防安檢未過，被開三張限期改善通知單。記者曾伯愷／翻攝
World Gym世界健身俱樂部新莊店，因部分消防安檢未過，被開三張限期改善通知單。記者曾伯愷／翻攝
World Gym世界健身俱樂部新莊店，因部分消防安檢未過，被開三張限期改善通知單。記者曾伯愷／翻攝
World Gym世界健身俱樂部新莊店，因部分消防安檢未過，被開三張限期改善通知單。記者曾伯愷／翻攝

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